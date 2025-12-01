Έκρυθμη η κατάσταση με τους αγρότες έξω από τα δικαστήρια της Λάρισας – “Θα γεμίσουμε τρακτέρ τη χώρα”

Τεταμένο είναι το κλίμα από το πρωί της Δευτέρας έξω από το Δικαστικό Μέγαρο της Λάρισας, εκεί όπου βρίσκονται πλήθος αγροτών για να διαμαρτυρηθούν για την σύλληψη τριών συναδέλφων τους στα επεισόδια που έλαβαν χώρα στο μπλόκο της Νίκαιας.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, το κτήριο είναι περιστοιχισμένο από ΜΑΤ και ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, κάτι που έχει εξαγριώσει ακόμη περισσότερο τους αγρότες που επιμένουν πως η κυβέρνηση επιχειρεί να απαντήσει στα δίκαια αιτήματά τους με κρατική καταστολή.

Ενδεικτικές του κλίματος που επικρατεί στον κάμπο, ήταν οι δηλώσεις του προέδρου της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων νομού Λάρισας, Ρίζου Μαρούδα, ο οποίος σημείωσε μεταξύ άλλων πως «θα γεμίσουμε τη χώρα με τρακτέρ και με κόσμο. Θα πάρει απάντηση το όργιο καταστολής και τρομοκρατίας της κυβέρνησης. Όταν έχουν τα ΜΑΤ εδώ και προκαλούν ξανά, όταν έχουν τον “Φραπέ” να τους φτύνει στα μούτρα… Παίρνουν τους συναδέλφους μας σαν κοινούς εγκληματίες σήμερα και τους δικάζουν με αυτόφωρο…».

Προανήγγειλε μάλιστα, «κλιμάκωση των κινητοποιήσεων που θα αναγκάσει την κυβέρνηση να δώσει πολιτική λύση στα αιτήματά μας…» για να προσθέσει ότι «πρέπει να καταλάβει η κυβέρνηση πως αυτή η τακτική που ακολουθεί μόνο εξαγριώνει και φθάνει την οργή και την αγανάκτηση στο κόκκινο. Είμαστε απλήρωτοι, έχουμε πουλήσει τα προϊόντα κάτω από το κόστος παραγωγής, δεν έχουμε εισόδημα, μας δέρνουν μας πετάνε χημικά, μας δικάζουν και την ίδια στιγμή με τις πλάτες των κορυφαίων στελεχών της κυβέρνησης έχει γίνει το τεράστιο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Την απάντηση θα την πάρουν στον δρόμο…».

Οι συλληφθέντες αγρότες αναμένεται να δικαστούν αργότερα το μεσημέρι με τη διαδικασία του αυτοφώρου.