Δολοφονία στη Νέα Πέραμο Αττικής: “Ένας λεβέντης που έφαγε 9 σφαίρες, χάθηκε άδικα και τόσο βάναυσα”, λέει ο θείος του 27χρονου

Στο πένθος έχει βυθίσει η δολοφονία του 27χρονου στη Νέα Πέραμο, τους συγγενείς και τους φίλους του.

Ο νεαρός επιχειρηματίας, με καταγωγή από τα Χανιά, εντοπίστηκε νεκρός την Κυριακή (01/02), σε μία υπόθεση που ερευνάται από την ΕΛ.ΑΣ.

Μία περίπου εβδομάδα πριν εντοπιστεί νεκρός με 10 σφαίρες καρφωμένες στο σώμα του, πισώπλατα, σε ρέμα στη Νέα Πέραμο, ο 27χρονος είχε δηλωθεί εξαφανισμένος μετά από καταγγελία της αρραβωνιαστικιάς του ότι 4 ένοπλοι τον απήγαγαν τη Δευτέρα (26/02).

Ο 27χρονος με καταγωγή από τα Χανιά, είχε πέσει θύμα απαγωγής έξω από το σπίτι του στην Ελευσίνα και μετά από αρκετές μέρες αγωνίας, δόθηκε τέλος στο μαρτύριο της οικογένειάς του, δυστυχώς με τον πιο τραγικό τρόπο.

«Προσπαθούμε να βρούμε τη δύναμη κι εμείς για να αντιμετωπίσουμε αυτό το τραγικό γεγονός. Το μυαλό μας πάει στο πουθενά, στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Ούτε η ίδια η αστυνομία δε ξέρει καλά καλά ποιοι το έκαναν και γιατί, πώς να γνωρίζουμε εμείς…», αναφέρει στο patris.gr, ο θείος του 27χρονου που δολοφονήθηκε με δέκα σφαίρες, οι εννέα στην πλάτη και μία στο κεφάλι.

«Ο καθένας γράφει το μακρύ και το κοντό του, έχουμε χάσει τη μπάλα πραγματικά. Εικασίες έχω ακούσει ένα σωρό από τη μέρα που τον απαγάγανε μέχρι και σήμερα. Μέχρι και ότι κατέβηκαν Αρειανοί και τον σκότωσαν, τα πάντα έχω ακούσει. Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, το μυαλό μου πάει μόνο στο παιδί που χάθηκε άδικα και τόσο βάναυσα. Ένα παιδί 27 χρονών, ένας λεβέντης που έφαγε 9 σφαίρες. Μόνο το παιδί σκέφτομαι αυτή τη στιγμή…», συμπλήρωσε.

Οι αξιωματικοί του Τμήματος Ανθρωποκτονιών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος που έχουν αναλάβει την υπόθεση, εκτιμούν ότι οι δράστες οδήγησαν κατευθείαν το θύμα στο σημείο που βρέθηκε το πτώμα, όπου τον πυροβόλησαν, τον σκότωσαν και στο τέλος προσπάθησαν ανεπιτυχώς να τον κάψουν.

Σύμφωνα με την πρώτη εξέταση από τον ιατροδικαστή, το θύμα δέχθηκε πολλές σφαίρες σε διάφορα σημεία του σώματος του, ενώ στον τόπο του εγκλήματος βρέθηκαν δύο κάλυκες από όπλο των 9 χιλιοστών.

Οι αστυνομικοί εξετάζουν ως πιθανότερη αιτία της αρπαγής και δολοφονίας διαφορές οικονομικής φύσεως, ενώ οι έρευνες στρέφονται κυρίως στο το επαγγελματικό περιβάλλον του θύματος.

«Πραγματικά δε γνωρίζω αν είχε μπλεξίματα ο ανιψιός μου ή προσωπικές διαφορές με κάποιον. Ούτε μου είχε εκμυστηρευτεί ποτέ ότι δέχεται απειλές. Αυτά θα τα βρει η Αστυνομία. Είμαστε σε ένα φαύλο σκοτάδι αυτή τη στιγμή. Ούτε αρχιμαφιόζο δεν εκτελούν έτσι. Ήταν ένα παιδί με χρυσή καρδιά και ψυχή. Μπορεί να μας φέρει κάποιος πίσω το παιδί; Δυστυχώς όχι. Κρεμόμαστε από τα χείλη της Αστυνομίας για να δούμε πως θα καταλήξει αυτή η υπόθεση. Έφυγε σαν το σκυλί στ’ αμπέλι, λες και ήταν ο χειρότερος των χειροτέρων», τονίζει ο θείος του 27χρονου Κρητικού και προσθέτει:

«Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποιος να πει ότι ο ανιψιός μου ήταν κακό παιδί, ούτε ένας. Δεν το λέω επειδή είναι ανιψιός μου, είναι η πραγματικότητα. Ήταν ένας απλός επιχειρηματίας, μεροκάματο προσπαθούσε να βγάλει με ανθρώπινο δυναμικό, επινοικίαση ατόμων σε εταιρείες ήταν η ασχολία του. Όλα νόμιμα, δεν υπήρχε κάτι το παράνομο από όσο γνωρίζω», αναφέρει.

Πρόσωπο-κλειδί που ίσως ρίξει φως στην υπόθεση, είναι η σύντροφος του 27χρονου που υπήρξε αυτόπτης μάρτυρας στην απαγωγή του στις 26 Ιανουαρίου.

«Δε γνωρίζω αν η κοπέλα του είχε αντιληφθεί κάτι, θα πρέπει να ρωτήσετε την ίδια. Έμεναν μαζί, σίγουρα μεταξύ τους διαφορετικά θα τα λέγανε. Θέλω να πιστεύω ότι αν είχε μάθει κάτι, θα το είχε πει αρχικά στην οικογένεια και αν όχι, τουλάχιστον θα το πει τώρα στην Αστυνομία», τονίζει ο θείος του θύματος, ο οποίος ξεκαθαρίζει ότι η συγκεκριμένη υπόθεση δεν έχει σχέση με τη δολοφονία επιχειρηματία στην Αθήνα πριν από ενάμιση χρόνο, με παρόμοιο τρόπο.

«Δεν υπήρξε ποτέ ο ανιψιός μου υπάλληλος του συγκεκριμένου επιχειρηματία που πέρσι δολοφονήθηκε με αντίστοιχο τρόπο. Το μόνο που μοιάζει είναι η μεθοδολογία των δύο εγκλημάτων, από όσο διαβάζω κι εγώ. Αλλά αυτά είναι θέματα της αστυνομίας», επισημαίνει.

Η οικογένεια του 27χρονου Κρητικού τέλος, βρίσκεται σε αναμονή για τον προγραμματισμό της κηδείας. «Περιμένουμε σήμερα να βγουν τα αποτελέσματα της νεκροψίας -νεκροτομής. Όταν τελειώσουν όλα αυτά, θα γίνει η κηδεία».