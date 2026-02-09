Καϊμάκτσαλαν: Φωτογραφία από τη στιγμή που εντοπίζουν σώο τον σκιερ που είχε χαθεί – “Δοκιμασία με αίσια κατάληξη”

Αίσιο τέλος είχε το περιστατικό εξαφάνισης του 30χρονου σκιέρ στο χιονοδρομικό κέντρο Καϊμακτσαλάν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thestival, ο νεαρός εντοπίστηκε από πυροσβέστες και είναι καλά στην υγεία του. Δήλωσε ότι αποπροσανατολίστηκε με αποτέλεσμα να απομακρυνθεί από το χιονοδρομικό.

Ο Προϊστάμενος του Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας – Καϊμάκτσαλαν, Θάνος Παναγιωτόπουλος σε ανάρτησή του αναφέρει:

“Είναι υπέροχο που όσοι ήρθαν στον Βόρα χθες, επισκέπτες και εργαζόμενοι, το βράδυ επέστρεψαν και κοιμήθηκαν όλοι στα σπίτια τους” Thanos Panagiotopoulos, Προϊστάμενος Χιονοδρομικού Κέντρου Βόρας – Καϊμάκτσαλαν

Η χθεσινή ημέρα ήταν μια δοκιμασία, αλλά ευτυχώς με αίσια κατάληξη.

Η στιγμή που εντοπίζεται σώος ο σκιερ

Η επιχείρηση εντοπισμού ενός χιονοδρόμου που βγήκε από τα όρια ασφάλειας του Χιονοδρομικού Κέντρου ήταν αγωνιώδης και απαιτητική, ιδιαίτερα όταν έπεσε το σκοτάδι και αυξήθηκε ο αέρας.

Οι άνθρωποί μας συνέβαλαν καθοριστικά στην έρευνα και διάσωση, με μηχανήματα και προσωπικό από την πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε για το περιστατικό, ακολουθώντας τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Στην τελευταία και τυχερή μας επιχείρηση εντοπίσαμε σώο τον χιονοδρόμο. Μαζί μας στα ρατράκ ήταν ο Διοικητής Πυροσβεστικής και ένας Πυροσβέστης και τους ευχαριστούμε, καθώς και όλους όσοι συνέδραμαν για το καλύτερο.

Η χθεσινή εμπειρία μάς θυμίζει γιατί πρέπει να ακολουθούμε τις οδηγίες χρήσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού και τους κανόνες ασφαλείας –> https://kaimaktsalan.gr/…/oroi-chrisis-egkatastaseon/

Απολαμβάνουμε το χιόνι, το βουνό, την αδρεναλίνη με σύνεση, εμπιστοσύνη και προσοχή – δεν βγαίνουμε εκτός των ασφαλισμένων οριοθετημένων πιστών και διαδρομών

Για εμάς η χαρά και η ικανοποίηση ήρθαν από τη φωνή ανακούφισης της μητέρας και τις ευχές της προς όλους μας όταν της ανακοινώσαμε ότι ο γιος της είναι καλά!