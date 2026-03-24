MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διακοπή σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι, λόγω πυρκαγιάς στη Λιοσίων

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Διεκόπη στις 06:10 και μέχρι νεωτέρας η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Αθήνα-Άγιοι Ανάργυροι, λόγω πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε κτίριο πλησίον της γραμμής στο ύψος της οδού Λιοσίων, με εντολή της Πυροσβεστικής και του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ-Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train.

Λόγω της διακοπής αναμένονται σημαντικές καθυστερήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια του προαστιακού σιδηρόδρομου.

Επιπλέον, η αμαξοστοιχία IC 50 (Αθήνα-Θεσσαλονίκη), με προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης 06:58, παραμένει στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Αθήνας.

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της αναμονής, το προσωπικό της Hellenic Train βρίσκεται κοντά στους επιβάτες, παρέχοντας συνεχή ενημέρωση. Η Hellenic Train συνεργάζεται με τον Διαχειριστή Υποδομής και τις αρμόδιες αρχές για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας», τονίζεται στην ενημέρωσή της.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

