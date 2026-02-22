MENOY

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποκριάτικο ξεφάντωμα στον Πολύγυρο: Γέλιο, χορός και μουσική για μικρούς και μεγάλους

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Η Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στον Πολύγυρο υπόσχεται μια γιορτή γεμάτη κέφι, μουσική και χορό, με το πρόγραμμα των αποκριάτικων εκδηλώσεων να ξεκινά στις 11:00 π.μ. στο Δημαρχείο Πολυγύρου. Τα παιδιά θα διασκεδάσουν με τις δραστηριότητες του Κατσ’αμάκα & Παιχνίδι, ενώ παράλληλα θα συμμετάσχουν στη δράση “Μπιου Μπίου – Μπαμ Μπαμ”.

Στις 11:30, ο Χορευτικός Όμιλος Πολυγύρου θα παρουσιάσει παραδοσιακούς χορούς της περιοχής, συνοδεία ζωντανής μουσικής, προσφέροντας μια αυθεντική γεύση της τοπικής παράδοσης.

Η ένταση ανεβαίνει στις 13:30, με την ομάδα Talking Drums του μουσικού εργαστηρίου “Grouppetto” να δίνει ρυθμό και ενέργεια, προετοιμάζοντας το κοινό για τη μεγάλη στιγμή της ημέρας.

Η Μεγάλη Παρέλαση ξεκινά στις 15:00, με παρουσιάστρια τη Γιώτα Δαμιανού και τον DJ Αντώνη Τσολογιάννη να ξεσηκώνει τους συμμετέχοντες από τα decks, σε μια αποκριάτικη κορύφωση γεμάτη χρώμα, παλμό και ατελείωτο χορό.

Το γλέντι συνεχίζεται στις παραλίες Καλυβών και Ψακουδίων, όπου οι αποκριάτικες εκδηλώσεις ολοκληρώνονται με παραδοσιακά Κούλουμα, χαμόγελα, σαρακοστιανά εδέσματα και καλή παρέα.

Ο Δήμος Πολυγύρου καλεί όλους να φορέσουν τις αποκριάτικες στολές τους, να πάρουν μαζί τους την καλύτερη διάθεση και να ζήσουν ένα καρναβάλι που θα μείνει αξέχαστο σε μικρούς και μεγάλους.

