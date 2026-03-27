“Αν το νοσοκομείο δεν φώναζε εισαγγελέα, το παιδί θα ήταν πεθαμένο” – Αποκαλύψεις για το μωρό με τα εγκαύματα στην Πάτρα

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το μωρό από την Πάτρα που νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο, φέροντας δαγκωματιές και εγκαύματα στο σώμα του.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ αποκάλυψε ότι το παιδί βρίσκεται στη ζωή χάρη στην παρέμβαση των γιατρών, οι οποίοι ειδοποίησαν τον εισαγγελέα. Σε αντίθετη περίπτωση, το παιδί θα είχε πεθάνει, σημείωσε, καθώς η μητέρα του το πήρε να φύγουν πριν ολοκληρωθούν οι εξετάσεις, ώστε να μην αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

«Η πράξη του οικογενειακού περιβάλλοντος απέναντι στο κοριτσάκι είναι εγκληματική. Το παιδάκι πήγε στο νοσοκομείο του Πύργου με ανοιχτά κατάγματα στο μηρό και τον βραχίονα, το κάταγμα που προκάλεσε οστεομυελίτιδα», είπε χαρακτηριστικά στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

«Αν το νοσοκομείο δεν είχε ενεργοποιηθεί όταν έφυγε η μητέρα χωρίς να ολοκληρωθούν οι εξετάσεις και δεν είχε ειδοποιήσει την εισαγγελία, το παιδάκι θα ήταν πεθαμένο. Μιλάμε για εγκληματική ενέργεια από την πλευρά του οικογενειακού περιβάλλοντος. Αυτό δείχνει και τον τρόπο που αντιμετωπίζεται στο σπίτι το παιδί», πρόσθεσε στη συνέχεια.

«Στο Καραμανδάνειο προκύπτουν σημάδια που παραπέμπουν σε δαγκωματιές και καψίματα. Αυτοί οι γονείς θα πρέπει να κάτσουν στο σκαμνί, τελεία και παύλα. Πού είναι αυτές οι κοινωνικές υπηρεσίες σε κάθε Δήμο;», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ.

Το χρονικό

Το βρέφος με τη μητέρα του εμφανίστηκαν στο νοσοκομείο του Πύργου την Παρασκευή 13 Μαρτίου και οι γιατροί ξεκίνησαν την εξέταση του βρέφους. Η μητέρα πήρε το παιδί και εξαφανίστηκε από το νοσοκομείο, φοβούμενη ότι θα αποκαλυφθεί η κακοποίηση.

Ειδοποιήθηκε η αστυνομία γιατί έθετε σε κίνδυνο το παιδί και με προφορική εισαγγελική εντολή τρεις ημέρες μετά, τη Δευτέρα 16 Μαρτίου, η μητέρα με το βρέφος επέστρεψαν στο νοσοκομείο συνοδεία αστυνομικών.

Το βρέφος νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Πύργου, αλλά επειδή χρειαζόταν εξειδικευμένη ορθοπεδική φροντίδα, μεταφέρθηκε στο Καραμανδάνειο Παιδιατρικό Νοσοκομείο.