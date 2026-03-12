MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αίσιο τέλος στην περιπέτεια 85χρονου στη Δυτική Φθιώτιδα – Εντοπίστηκε σώος

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Αίσιο τέλος είχε η εξαφάνιση του 85χρονου από τη Λευκάδα του δήμου Μακρακώμης στη δυτική Φθιώτιδα, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (12/3), όταν βγήκε για περπάτημα στο ποτάμι.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο ηλικιωμένος συνήθιζε να πηγαίνει καθημερινά περιπάτους και όλοι γνώριζαν ότι μετά από μία ώρα περίπου επέστρεφε σπίτι του. Αυτή τη φορά όμως άργησε να επιστρέψει και η σύζυγός του ανησύχησε και ειδοποίησε το χωριό.

Όλοι σχεδόν οι κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους για να τον ψάξουν, έχοντας ειδοποιήσει και το Αστυνομικό Τμήμα Σπερχειάδας και την Πυροσβεστική Υπηρεσία Μακρακώμης.

Οι έρευνες πραγματικά έφεραν αποτέλεσμα και παρά το γεγονός ότι έπεσε ο ήλιος, κατάφεραν να τον εντοπίσουν σχετικά καλά στην υγεία του. Άμεσα έγινε η διακομιδή του στο Κέντρο Υγείας Μακρακώμης για την καλύτερη αξιολόγηση της κατάστασής του.

Είναι γεγονός ότι όταν γίνεται κινητοποίηση τις πρώτες ώρες κάθε εξαφάνισης, τα αποτελέσματα είναι σαφώς καλύτερα και σωτήρια.

Φθιώτιδα

