Αγωνία στη δυτική Φθιώτιδα για ηλικιωμένο που αγνοείται

Μεγάλη κινητοποίηση στη δυτική Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στην Κοινότητα Λευκάδας του Δήμου Μακρακώμης, από το απόγευμα της Πέμπτης (12/3/26) για τον εντοπισμό 85χρονου που αγνοείται.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο ηλικιωμένος είχε βγει περίπου στις 4 το απόγευμα για το καθιερωμένο περπάτημά του κι έκτοτε δεν έχει δώσει σημάδια ζωής!

Ο 85χρονος συνήθιζε να πηγαίνει βόλτα μέχρι το ποτάμι κι όλοι γνώριζαν ότι επέστρεφε περίπου σε μία ώρα στο σπίτι του. Αυτή τη φορά όμως η ώρα πέρασε χωρίς να φανεί και αμέσως οι δικοί του άνθρωποι ανησύχησαν.

Κάτοικοι, αστυνομία και πυροσβεστική, βγήκαν στους δρόμους και χτενίζουν τα μονοπάτια προς το ποτάμι, αλλά και όσα ακόμη συνδέονται από και προς το σπίτι του ηλικιωμένου. Αν οι έρευνες δεν αποδώσουν καρπούς απόψε, σε ετοιμότητα βρίσκεται και η 7η ΕΜΑΚ με τον ειδικό σκύλο.

Η ανησυχία είναι πολύ μεγάλη, καθώς γνωρίζουν ότι ο 85χρονος αντιμετωπίζει προβλήματα με την καρδιά του.