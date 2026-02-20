MENOY

Άγνωστοι πέταξαν τρικάκια στο γραφείο του δικηγόρου Βασίλη Καπερνάρου – Δείτε φωτογραφίες

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Τρικάκια με συνθήματα πέταξαν άγνωστοι, στο γραφείο του δικηγόρου Βασίλη Καπερνάρου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης (19/2) στο γραφείου του κ. Καπερνάρου που βρίσκεται επί της οδού Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι άγνωστοι έγραψαν με κόκκινη μπογιά ένα σύνθημα στην πολυκατοικία όπου στεγάζεται το γραφείο του δικηγόρου, πέταξαν τρικάκια και αποχώρησαν.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

