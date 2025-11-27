Κακοκαιρία Adel: Προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία – Δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Adel βρίσκεται η Δυτική Ελλάδα με τα έντονα καιρικά φαινόμενα να δημιουργούν προβλήματα σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία. Υπενθυμίζεται πως χθες η ΕΜΥ επικαιροποίησε το έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων με το διήμερο που ξεκινά σήμερα να είναι ιδιαίτερα δύσκολο.

Στην κεντρική Κέρκυρα η νύχτα ήταν δύσκολη, καθώς πλήμμυρισαν ρέματα, ενώ έγιναν και κατολισθήσεις τοιχίων στις περιοχές των Αγίων Δέκα, των Μπενιτσών και τη Δασιά.

Το μεγαλύτερα προβλήματα παρατηρούνται στον Ποταμό, όπου όλοι οι δρόμοι είναι πλημμυρισμένοι, στον κάμπο της Αλεπούς και στο Τρίκλινο, όπου υπερχείλισε ένα ρέμα.

Η Πυροσβεστική δέχεται κλήσεις για άντλησης υδάτων, από υπόγεια, ισόγεια και επιχειρήσεις και κοπές δένδρων. Κλειστά θα μείνουν σήμερα τα σχολεία στην κεντρική Κέρκυρα.

Προβλήματα προκλήθηκαν στην περιοχή Ζευγαράκι, του Δήμου Αγρινίου, καθώς υπερχείλησε ρέμα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η επέμβαση μηχανημάτων του Δήμου, ώστε να γίνουν εργασίες καθαρισμού και να μην απειληθούν κατοικημένες περιοχές.

Παράλληλα, σύμφωνα με το sinidisi.gr, σοβαρά προβλήματα παρατηρήθηκαν στο Ρίβιο και στη Εθνική Οδό Αγρινίου–Αμφιλοχίας λόγω της υπερχείλισης του ρέματος Πεταλά, από τον έντονη και συνεχή βροχόπτωση που έπληξε την περιοχή.

Προληπτικά κλειστά τα σχολεία θα παραμείνουν σήμερα και στο Ξηρόμερο Αιτωλοακαρνανίας.