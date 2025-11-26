MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Η Adel σφυροκοπά τη δυτική Ελλάδα – 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία: “Περιορίστε τις μετακινήσεις”

Φωτογραφία: corfutvnews.gr
|
THESTIVAL TEAM

Μήνυμα από το 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης λόγω της κακοκαιρίας στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας και της Κέρκυρας, τους οποίους προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις.

Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.

Αιτωλοακαρνανία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Βούλτεψη για αυτοκριτική Τσίπρα: Είναι αυτό που λέμε “δεν είναι έγκλημα, είναι λάθος”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 2 ώρες πριν

ΠΑΟΚ: Με Ντεσπόντοφ διαθέσιμο απέναντι στην Μπραν

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 14 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Πήγαν ως υποψήφιοι αγοραστές σε αντιπροσωπεία, πήραν αυτοκίνητο για test drive και δεν το επέστρεψαν ποτέ

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 10 ώρες πριν

Δήμαρχος Τζουμέρκων: Κάνουμε τον σταυρό μας γιατί το βράδυ έχει νέο κύμα κακοκαιρίας, θα υπάρξει τεράστιο πρόβλημα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 13 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε δύο αλλοδαπούς που διαμένουν παράνομα στη χώρα

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 10 ώρες πριν

Φρίκη στην Αθήνα: 20χρονος ασελγούσε στα ανήλικα ανίψια του μαζί με τον 40χρονο σύντροφο του