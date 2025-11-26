Η Adel σφυροκοπά τη δυτική Ελλάδα – 112 σε Κέρκυρα και Αιτωλοακαρνανία: “Περιορίστε τις μετακινήσεις”
Μήνυμα από το 112 εστάλη το βράδυ της Τετάρτης λόγω της κακοκαιρίας στους κατοίκους της Αιτωλοακαρνανίας και της Κέρκυρας, τους οποίους προειδοποιεί για ισχυρές βροχοπτώσεις.
Η Πολιτική Προστασία καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των Αρχών, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Λόγω έντονων βροχοπτώσεων και κατολισθήσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Αιτωλοακαρνανίας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekY6l@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) November 26, 2025
🆘 Λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στην Περιφερειακή Ενότητα #Κέρκυρας περιορίστε τις μετακινήσεις σας στις απολύτως απαραίτητες.
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών.
ℹ️ https://t.co/mbLpAekqgN@pyrosvestiki@hellenicpolice