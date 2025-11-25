Καιρός: Καταφτάνει η νέα κακοκαιρία με καταιγίδες, χαλάζι αλλά και χιόνια – Σε ποιες περιοχές θα χτυπήσει η Adel

Σε καθεστώς αυξημένης επιφυλακής βρίσκεται η χώρα, καθώς η κακοκαιρία “Adel” άρχισε να επηρεάζει την επικράτεια από το βράδυ της Τρίτης και αναμένεται να συνεχίσει την επέλασή της για τα επόμενα τέσσερα 24ωρα, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και χιονοπτώσεις.

Το κύμα κακοκαιρίας έκανε την εμφάνισή του από τα βορειοδυτικά, επηρεάζοντας ήδη περιοχές του Ιονίου και της Ηπείρου. Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται σε δυτική και βορειοδυτική Ελλάδα, με τα φαινόμενα να εντείνονται στο βόρειο Ιόνιο –ιδιαίτερα στην Κέρκυρα– και στις παράκτιες ζώνες της Ηπείρου.

Τριήμερη σφοδρή καταιγίδα – Εκτεταμένες ζημιές σε Ιόνιο και Δυτική Ελλάδα

Η χώρα έχει ήδη να αντιμετωπίσει τις συνέπειες της σφοδρής καταιγίδας που έπληξε επί τρεις ημέρες τα νησιά του Ιονίου και τη Δυτική Ελλάδα, προκαλώντας σοβαρές καταστροφές σε υποδομές.

Στα Τζουμέρκα, στον δρόμο προς τους καταρράκτες της Άρτας, η κατάσταση περιγράφεται ως «βιβλική καταστροφή», καθώς η περιοχή είχε ήδη επιβαρυνθεί από τα προηγούμενα φαινόμενα και τώρα βρίσκεται μπροστά σε νέο κύμα κακοκαιρίας. Το έδαφος είναι κορεσμένο, ενισχύοντας τον κίνδυνο νέων καταπτώσεων και πλημμυρών.

Εγκλωβισμένοι κάτοικοι στην Κρυοπηγή

Στην Κρυοπηγή, η κακοκαιρία οδήγησε σε κατάρρευση δρόμου, εγκλωβίζοντας ηλικιωμένους και κτηνοτρόφους χωρίς πρόσβαση σε βασικές προμήθειες. Με την υδροδότηση κομμένη, οι κάτοικοι μπορούν να προμηθεύονται μόνο με τα πόδια ψωμί και νερό.

Γέφυρες έχουν κοπεί, δρόμοι έχουν διαλυθεί και, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο χρόνος αποκατάστασης θα είναι μακρύς.

Σε πλήρη ετοιμότητα η Πολιτική Προστασία

Η Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Ηπείρου βρίσκεται σε ετοιμότητα ενόψει του νέου κύματος της “Adel”. Εξαιτίας του πλήρους κορεσμού των εδαφών, ακόμη και μικρότερες ποσότητες βροχής μπορούν να προκαλέσουν επικίνδυνες πλημμυρικές εξάρσεις.

Σύμφωνα με τις προγνώσεις, τα μεγαλύτερα ύψη βροχής αναμένονται στα ορεινά του δήμου Πύλης, ενώ από το απόγευμα της Πέμπτης τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στην υπόλοιπη Θεσσαλία.

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, την Τετάρτη (26.11.2025) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

– Στα νησιά του Ιονίου Κέρκυρα, Διαπόντιοι νήσοι και Παξοί και στην Ήπειρο.

– Από το απόγευμα σε Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο, Αιτωλοακαρνανία, δυτική και νότια Πελοπόννησο.

– Από το βράδυ στην ανατολική Μακεδονία.

Την Πέμπτη (27.11.2025) και την Παρασκευή (278.11.2025) αναμένονται ισχυρές βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους, σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο.

Γιάννης Καλλιάνος: Άστατος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές την Τετάρτη

Βροχές αναμένεται να σημειωθούν στη Δυτική Ελλάδα, στα κεντρικά της Πελοποννήσου, στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και αργά το βράδυ στη νότια Αττική, σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο.

Όπως προβλέπει ο μετεωρολόγος του MEGA, στην Αττική αναμένονται νεφώσεις, που θα εναλλάσσονται με διαστήματα ηλιοφάνειας και τοπικές καταιγίδες στα νότια τμήματα του νομού. Η θερμοκρασία θα κυμαίνεται από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι συννεφιασμένος, με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 09 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Πέμπτη αναμένονται βροχές στην Ήπειρο και πιο εξασθενημένες βροχοπτώσεις στα βόρεια.

Την Παρασκευή ο καιρός θα είναι άστατος για τις περισσότερες περιοχές της χώρας.