MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΑΙΡΟΣ

Η κακοκαιρία Adel φέρνει ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Σέρρες και Κιλκίς – Επικαιροποιήθηκε το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας Adel θα βρεθεί τις επόμενες ώρες η Θεσσαλονίκη και άλλες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων που εκδόθηκε πριν από λίγο από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία.

Ήδη από χθες η κακοκαιρία χτυπά τη δυτική Ελλάδα δημιουργώντας προβλήματα σε αρκετές περιοχές.

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο:

Κόκκινη προειδοποίηση
Επικαιροποίηση 27-11-25

Το έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων με α.α 6 που εκδόθηκε την Τρίτη
(25-11-25) επικαιροποιείται σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία.
Επισημαίνεται πως δεν υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις.

Καιρικό σύστημα με το όνομα ADEL θα επηρεάσει σήμερα Πέμπτη (27-11-25) και αύριο Παρασκευή (28-11-25) με βροχές και καταιγίδες όλη σχεδόν τη χώρα. Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές της δυτικής και της βόρειας Ελλάδας καθώς και στο ανατολικό Αιγαίο θα είναι ισχυρά και θα συνοδεύονται από τοπικές χαλαζοπτώσεις και κατά διαστήματα από πολύ ισχυρούς ανέμους.

Πιο συγκεκριμένα:
Την Πέμπτη (27-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
Στα νησιά του Ιονίου, την Ήπειρο, την Αιτωλοακαρνανία, τη δυτική και νότια Πελοπόννησο, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης.

Την Παρασκευή (28-11-25) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
α. στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και μέχρι το απόγευμα στις περιφερειακές ενότητες Χαλκιδικής, Σερρών, Κιλκίς και Θεσσαλονίκης
β. στα νησιά του Ιονίου και τη δυτική και νότια Πελοπόννησο μέχρι και τις πρωινές ώρες
γ. στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου από το μεσημέρι
δ. στα Δωδεκάνησα από τις βραδινές ώρες.

Θεσσαλονίκη Κακοκαιρία Adel

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 23 ώρες πριν

Με έξι χριστουγεννιάτικες γιορτές και μια μεγάλη συναυλία στη Μονή Λαζαριστών υποδέχεται τα Χριστούγεννα ο Δήμος Παύλου Μελά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 20 ώρες πριν

ΑΑΔΕ: Καταχώρηση ΙΒΑΝ στο myAADE για άμεση καταβολή επιστροφών και επιδοτήσεων

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 20 ώρες πριν

Σοκάρει ηχητικό ντοκουμέντο από τη δολοφονία στη Σαλαμίνα: “Μην μου κάνεις κακό, πάρε ό,τι θέλεις και άσε με να ζήσω”

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Αυξήθηκαν τα κρούσματα ευλογιάς σε όλη τη χώρα – Πάνω από 423.000 ζώα θανατώθηκαν μέσα σε τρεις μήνες

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κλείνει γνωστή ψαροταβέρνα μετά από 13 χρόνια στην Καλαμαριά

ΥΓΕΙΑ 9 ώρες πριν

Χυμός πορτοκαλιού: Πώς επηρεάζουν την υγεία δύο ποτήρια την ημέρα