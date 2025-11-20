MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από τουρκικά αεροσκάφη F-16 και ATR-72 στο νοτιοανατολικό Αιγαίο

THESTIVAL TEAM

Προκλητική κίνηση από την τουρκική Πολεμική Αεροπορία μια ημέρα πριν την εορτή των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων, με τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών από αεροσκάφη τύπου F-16 και ATR-72.

Ειδικότερα, ζεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών τύπου F-16 και ένα αεροσκάφος ναυτικής επιτήρησης και συνεργασίας τύπου ATR-72 προχώρησαν σήμερα σε τέσσερις παραβάσεις του FIR Αθηνών στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Η Πολεμική Αεροπορία αναχαίτισε τις προκλητικές τουρκικές αεροπορικές δυνάμεις κατά τη διεθνή πρακτική.

Αιγαίο Παραβιάσεις

