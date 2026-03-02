MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Προσγειώθηκαν στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Προσγειώθηκαν στην Κύπρο τα F-16 που στέλνει η Ελληνική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, «τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας».

