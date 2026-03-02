Προσγειώθηκαν στην Κύπρο τέσσερα ελληνικά F-16 της Πολεμικής Αεροπορίας

Προσγειώθηκαν στην Κύπρο τα F-16 που στέλνει η Ελληνική Δημοκρατία.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, «τέσσερα αεροσκάφη F-16 της Ελληνικής Πολεμικής Αεροπορίας έχουν μόλις προσγειωθεί στην Κύπρο, μετά από άμεση ανταπόκριση της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο πλαίσιο της ενίσχυσης των προληπτικών μέτρων και της στενής συνεργασίας μεταξύ Κυπριακής Δημοκρατίας και Ελλάδας».