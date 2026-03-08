Μεγάλη άσκηση Ελλάδας-Κύπρου με συμμετοχή της φρεγάτας Κίμων – Δείτε βίντεο

Μεγάλη διμερής άσκηση Έρευνας-Διάσωσης Κύπρου και Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την σήμερα (08/03) με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-01/26».

Στην άσκηση συμμετείχαν μέσα των δύο χωρών, στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μεταξύ των μονάδων που έλαβαν μέρος ήταν και η ελληνική φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται στην Κύπρο, όπου έχει καταπλεύσει λόγω της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Δείτε το σχετικό βίντεο