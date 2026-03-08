MENOY

ΕΘΝΙΚΑ

Μεγάλη άσκηση Ελλάδας-Κύπρου με συμμετοχή της φρεγάτας Κίμων – Δείτε βίντεο

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Μεγάλη διμερής άσκηση Έρευνας-Διάσωσης Κύπρου και Ελλάδας πραγματοποιήθηκε την σήμερα (08/03) με την ονομασία «ΣΑΛΑΜΙΣ-01/26».

Στην άσκηση συμμετείχαν μέσα των δύο χωρών, στο πλαίσιο της συνεργασίας Κύπρου και Ελλάδας σε επιχειρήσεις Έρευνας και Διάσωσης στην Ανατολική Μεσόγειο.

Μεταξύ των μονάδων που έλαβαν μέρος ήταν και η ελληνική φρεγάτα «Κίμων», η οποία βρίσκεται στην Κύπρο, όπου έχει καταπλεύσει λόγω της έντασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή και του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν.

Δείτε το σχετικό βίντεο

Άσκηση Ελλάδα Κύπρος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

