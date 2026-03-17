Απίστευτη δήλωση Τούρκου ναυάρχου: “Έλληνες, φέρτε τους Patriot στην Τουρκία για να προστατέψετε το ΝΑΤΟ”

Σε μία αν μη τι άλλο ανορθολογική -πολιτικά και στρατιωτικά- δήλωση προέβη ο εν αποστρατεία ναύαρχος της Τουρκίας, Τζιχάντ Γιαϊτζί, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε να μεταφέρει η Ελλάδα τους Patriot σε τουρκικό έδαφος, προκειμένου να προστατεύσει τον εναέριο χώρο του ΝΑΤΟ κι εμμέσως της… Τουρκίας.

Αξίζει δε να σημειωθεί πως ο εν λόγω ναύαρχος, δεν είναι κάποιος τυχαίος τηλε-αναλυτής, αλλά ένας από τους εμπνευστές της Γαλάζιας Πατρίδας.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις στην Μέση Ανατολή και την απόφαση της Ελλάδας να στείλει το σύστημα αεράμυνας Patriot στην Κάρπαθο και στη Σαμοθράκη, έχουν πληθύνει οι φωνές στην Τουρκία που θεωρούν ότι η χώρα μας προσπαθεί να εκμεταλλευτεί τη συγκυρία για να δημιουργήσει τετελεσμένα στα ελληνικά νησιά.

Μία από αυτές τις φωνές, ωστόσο, αυτή του Τζιχάντ Γιαϊτζί ξεπέρασε κάθε όριο παράταιρης σκέψης, η οποία εν συντομία αποτυπώνεται στον εξής παραλογισμό: Αφού οι Έλληνες θέλουν να προστατεύσουν την νατοϊκή περιοχή (ήτοι Ελλάδα, Βουλγαρία, Κύπρο και στρατιωτική βάση της Σούδας), ας μην τοποθετήσει τους Patriot στα αποστρατικοποιημένα ελληνικά νησιά, αλλά στο έδαφος της νατοϊκής συμμάχου, την Τουρκία. Το επιχείρημα αυτό, ενισχύεται στο μυαλό του ναυάρχου και από το γεγονός ότι η Γερμανία και η Ισπανία έχουν στείλει ήδη τους δικούς τους Patriot στην Τουρκία.

«Το σκέφτηκε πολύ για να το πει αυτό;» αναρωτήθηκαν οι παρουσιαστές της εκπομπής «Σήμερα» στον ΣΚΑΪ.

«Τι έφαγε χτες και τον πείραξε τόσο πολύ;», σχολίασαν με δικαιολογημένη ειρωνεία.

Από τη μεριά του, ο Μανώλης Κωστίδης, κινήθηκε σε πιο ήπιους τόνους και έσπευσε να αιτιολογήσει: «Η πρόταση του Τούρκου ναυάρχου δείχνει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η αεράμυνα της Τουρκίας, η οποία δανείζεται από άλλες χώρες αμυντικά συστήματα», είπε σχετικά, ενώ αναφέρθηκε και στη θεωρία των «2,5 Πολέμων» την οποία επικαλούνται κάποιοι Τούρκοι αναλυτές.

Βάσει αυτής της συλλογιστικής, η Τουρκία αυτή τη στιγμή κινδυνεύει από ένα πολυμερές μέτωπο, καθώς βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα ενδεχόμενο ταυτόχρονης στρατιωτικής εμπλοκής εναντίον του Ιράν, της Ελλάδας και της Κύπρου.