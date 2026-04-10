Θεσσαλονίκη: Δείτε live την Περιφορά του Επιταφίου από τον Μητροπολιτικό I.Ν. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά

Απόψε Μεγάλη Παρασκευή κορυφώνεται το θείο δράμα με την αποκαθήλωση του Κυρίου. Σε όλες τις εκκλησίες, χιλιάδες πιστοί έδωσαν το παρών παρακολουθώντας την Ακολουθία των Μεγάλων Ωρών και την αποκαθήλωση όπου ο Χριστός τοποθετήθηκε στον Επιτάφιο. Μετά τις 7:00 το απόγευμα οι πιστοί θα συρρεύσουν στους ναούς για την ακολουθία και την περιφορά του Επιταφίου σε μια κατανυκτική ατμόσφαιρα καθώς η σημερινή μέρα είναι μέρα απόλυτου πένθους για την Χριστιανοσύνη. Ο θρήνος της Παναγίας, της μητέρας που λαμβάνει στα χέρια της τον εσταυρωμένο γιο, ακούγεται από άκρη σε άκρη σε όλη την χώρα.

Ο καθηλωτικός Επιτάφιος Θρήνος

Πρόκειται για έναν συγκινητικό ύμνο που εκφράζει τον πόνο και τη θλίψη της Παναγίας και των μαθητών του Χριστού μπροστά στον νεκρό Κύριο. Οι στίχοι του Επιταφίου Θρήνου, γεμάτοι από έντονα συναισθήματα και ποιητικές εικόνες, προσκαλούν τους πιστούς να βιώσουν το μέγεθος της θυσίας του Χριστού και να συμμετάσχουν στο πένθος για τον θάνατό Του. Μέσα από τους στίχους του διαφαίνεται και η ελπίδα για την Ανάσταση, η προσμονή για τη νίκη του Χριστού επί του θανάτου. Ο Επιτάφιος Θρήνος γίνεται έτσι ένας ύμνος στην πίστη και στην αγάπη, ένα μήνυμα παρηγοριάς και ενθάρρυνσης για τους πιστούς. Η θεολογική σημασία του Επιταφίου και του Επιταφίου Θρήνου είναι βαθιά και πολυεπίπεδη. Μέσα από αυτά τα ιερά σύμβολα, η Ορθόδοξη Εκκλησία προσκαλεί τους πιστούς να έρθουν αντιμέτωποι με το μυστήριο του θανάτου και της θυσίας του Χριστού, αλλά και να αντλήσουν δύναμη και ελπίδα από την υπόσχεση της Ανάστασης.

Παρακολουθήστε σε ζωντανή μετάδοση, την Ακολουθία των Εγκωμίων του Επιταφίου της Μεγάλης Παρασκευής με την Λιτανεία και Περιφορά του Επιταφίου από τον Μητροπολιτικό I.Ν. Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά στη Θεσσαλονίκη:

Θεσσαλονίκη Μεγάλη Παρασκευή

