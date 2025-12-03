Η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης δώρισε νέο πλήρως εξοπλισμένο ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ – Ο Φιλόθεος τέλεσε τον αγιασμό

Σε κλίμα συγκίνησης και προσφοράς πραγματοποιήθηκε η επίσημη παράδοση ενός ολοκαίνουργιου, πλήρως εξοπλισμένου ασθενοφόρου από την Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας.

Ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης κ. Φιλόθεος επισκέφθηκε τις εγκαταστάσεις του ΕΚΑΒ, συνοδευόμενος από τον π. Δαμασκηνό Πέτικα, υπεύθυνο του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, για να παραδώσει το νέο όχημα που έρχεται να ενισχύσει τον στόλο της υπηρεσίας.

Πριν από την παράδοση τελέστηκε Αγιασμός από τον Μητροπολίτη, παρουσία του διευθυντή του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης κ. Δημητρίου Κουρτίδη, της διευθύντριας – συντονίστριας ΚΕΠΥ-ΕΚΑΒ Βορείου Ελλάδος κ. Γεωργίας Λεπτοκαρίδου – Λακασά, εργαζομένων, διασωστών, εκπαιδευομένων και κληρικών της τοπικής Εκκλησίας.

Στην ομιλία του, ο κ. Φιλόθεος εξέφρασε την εκτίμησή του για το σπουδαίο έργο του ΕΚΑΒ, τονίζοντας ότι οι άνθρωποι που το στελεχώνουν δίνουν καθημερινά έναν αγώνα ζωής, προσφέροντας ανεκτίμητη βοήθεια σε όσους βρίσκονται σε ανάγκη. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, με τη συνδρομή του Γενικού Φιλοπτώχου Ταμείου, θα συνεχίσει να στηρίζει το έργο των υγειονομικών όποτε αυτό ζητηθεί.

Ο Μητροπολίτης υπενθύμισε πως από την πρώτη στιγμή της ποιμαντορίας του έδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον τόσο για τους ασθενείς όσο και για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της πόλης, επισημαίνοντας ότι η δωρεά του νέου ασθενοφόρου αποτελεί έμπρακτη απόδειξη αυτής της μέριμνας. Κλείνοντας, εξέφρασε την ευχή σύντομα να μπορέσει η Μητρόπολη να προσφέρει ακόμη ένα ασθενοφόρο στο ΕΚΑΒ.

Ο διευθυντής του ΕΚΑΒ Θεσσαλονίκης κ. Δημήτριος Κουρτίδης ευχαρίστησε θερμά τον Μητροπολίτη για την πολύτιμη συνεισφορά, τονίζοντας πως η δωρεά θα ενισχύσει ουσιαστικά το έργο των διασωστών και την εξυπηρέτηση των πολιτών.