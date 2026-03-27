Αγωνία για το Άγιο Φως στα Ιεροσόλυμα: Σκέψεις της ισραηλινής κυβέρνησης να μη δοθεί άδεια για την Τελετή Αφής

Ο εορτασμός του Πάσχα δεν θα γεμίσει με κόσμο την Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, λόγω της έκρυθμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή. Αν και οι Αγιοταφίτες τελούν καθημερινά τις Ιερές Ακολουθίες σε όλα τα Πανάγια Προσκυνήματα αλλά και στον Ιερό Ναό του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης που βρίσκεται μέσα στον προαύλιο χώρο του Πατριαρχείου, εντούτοις ο Πανάγιος Τάφος και ο Ιερός Ναός της Αναστάσεως, το σημείο αναφοράς των Παναγίων Προσκυνημάτων για εκατομμύρια πιστούς θα παραμείνουν κλειστοί με εντολή του διοικητή της Αστυνομίας της παλιάς πόλης της Ιερουσαλήμ.

Σύμφωνα με την «Απογευματινή», μετά τις πληροφορίες που έφταναν στα αυτιά των Αγιοταφιτών για τον τρόπο του εορτασμού επιβεβαιώθηκε και επίσημα, από την ίδια την αστυνομία της Ιερουσαλήμ, ότι δεν υπάρχει πρόθεση από την πλευρά της ισραηλινής κυβέρνησης να δοθεί άδεια για την Τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός ούτε καν με 60 άτομα που αρχικά είχαν αφήσει να εννοηθεί.

Μάλιστα ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε από την ισραηλινή αστυνομία ακόμη και στην αναμετάδοση της εικόνας από την τελετή της Αφής που γίνεται κάθε χρόνο σε τηλεοπτικά μέσα και για την οποία ήταν πλήρως αρνητική να την επιτρέψει, γεγονός που έχει προκαλέσει ερωτήματα. Οι θέσεις των Αρχών δημιούργησαν ακόμη μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις Χριστιανικές Εκκλησίες σχετικά με τον εορτασμό του Πάσχα, με αποτέλεσμα χθες το πρωί να συνεδριάσει εκτάκτως το Συμβούλιο των Αρχηγών των Εκκλησιών υπό τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλο για να αποφασίσουν πώς θα αντιμετωπίσουν την απαγόρευση της Τελετής. Αμέσως μετά λίγο πριν από το μεσημέρι της ίδιας μέρας απέστειλαν επιστολή προς τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου και τον υπουργό Εξωτερικών, Γκίντεον Σάαρ, σύμφωνα με την οποία τους ζητούν να δοθεί σαφής απάντηση σχετικά με τους επικείμενους εορτασμούς και τις Ακολουθίες καθώς ήδη στον χριστιανικό κόσμο υπάρχει μεγάλη αναστάτωση σχετικά με το τι θα γίνει την τελετή του Αγίου Φωτός.

Τι ζητάνε

Στην επιστολή που έχει αποσταλεί ήδη προς τους Ισραηλινούς αξιωματούχους ζητείται οι τελετές να γίνουν κανονικά κατά το Μεγάλο Σάββατο στην τελετή της Αφής του Αγίου Φωτός. Η ανησυχία είναι διάχυτη στην Αγιοταφική Αδελφότητα αλλά και στα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα που περιμένουν την επίσημη θέση της κυβέρνησης και τις επίσημες οδηγίες από τις κρατικές Αρχές για να μπορέσουν οι Πατέρες να προχωρήσουν στον ακριβή καθορισμό των Ιερών Ακολουθιών. Η Αγιοταφική Αδελφότητα πάντως φαίνεται να είναι πανέτοιμη να απαντήσει σε οποιαδήποτε αρνητική απόκριση της κυβέρνησης του Ισραήλ και να αντιμετωπίσει την απαγόρευση της Τελετής της Αφής του Αγίου Φωτός, δεδομένου ότι ακόμη και αν η Μεγάλη Θύρα στην Αγία Αυλή παραμείνει κλειστή, η είσοδος που συνδέει τα κελιά των Αγιοταφιτών με το Ιερό Κουβούκλιο, τον Φρικτό Γολγοθά και τον Ναό της Αναστάσεως είναι εσωτερική και πάντα προσβάσιμη από τους Πατέρες.

Οι πληροφορίες, πάντως, θέλουν τους Αγιοταφίτες και τα υπόλοιπα χριστιανικά δόγματα ως τελευταία λύση να ζητήσουν να παραβρεθούν τουλάχιστον έξι άτομα όπως ακριβώς έγινε την περίοδο του κορωνοϊού, το 2020. Εν τω μεταξύ, μεγάλο ενδιαφέρον θα έχει να δει κάποιος αν κατά το Πάσχα των Εβραίων, το οποίο είναι στις 3 Απριλίου, θα επιτραπεί η πρόσβαση στο Τείχος των Δακρύων, καθώς και το τέμενος της Ιερουσαλήμ για την εορτή του μουσουλμανικού Αΐντ παρέμεινε κλειστό και φαίνεται να θέλουν να απαγορεύσουν την τελετή Αφής του Αγίου Φωτός. Όσον αφορά τώρα τη μεταφορά του Αγίου Φωτός στην Ελλάδα, ως τώρα δεν έχει ξεκαθαριστεί από την ελληνική κυβέρνηση αν προτίθεται να στείλει στρατιωτικό αεροπλάνο ή να ναυλώσει πολιτικό.

Αν όμως η Τελετή δεν θα γίνει με τις ευλογίες του Ισραήλ και απαγορευθεί επίσημα τότε και η οποιαδήποτε επιθυμία της Ελλάδας να πραγματοποιήσει τη μεταφορά θα εξατμιστεί αφού το Ισραήλ δεν θα μπορεί να προστατεύσει την προσγείωση και την απογείωση ενός αεροπλάνου που θα μεταφέρει κάτι το οποίο ήδη έχει απαγορεύσει να γίνει.