Παγκόσμιο κέντρο συμπερίληψης το Πανόραμα – Ο Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη φιλοξενεί τη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή δράση για τυφλά παιδιά “A Ball for All”

Στην τελική ευθεία εισέρχεται η διοργάνωση της μεγαλύτερης ευρωπαϊκής αθλητικής δράσης συμπερίληψης του προγράμματος Erasmus+ Sport, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 29 Απριλίου έως τις 3 Μαΐου 2026 στο Ολυμπιακό Κέντρο Πανοράματος.

Υπό την αιγίδα του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη και της ΠΕΔΚΜ, η δράση «A Ball for All – Μία μπάλα για όλους» αναμένεται να συγκεντρώσει 1.000 παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία, καθώς και αποστολές από 30 χώρες. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία με παγκόσμια εμβέλεια που ξεκίνησε από το Πανόραμα πριν από 9 χρόνια και έχει ταξιδέψει σε 217 χώρες, έχοντας βραβευτεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση ως «Εμπνευστική Αλλαγή» στον τομέα της Συμπερίληψης και του Αθλητισμού.

«Ψυχή» και υπεύθυνος της δράσης είναι ο Ηλίας Μάστορας, ιδρυτής του Youthorama, ο οποίος ξεκινώντας από τον Δήμο Πυλαίας-Χορτιάτη δημιούργησε τη μοναδική παγκοσμίως πατενταρισμένη μπάλα που δεν πωλείται, αλλά δωρίζεται σε τυφλά παιδιά σε όλο τον πλανήτη.

Πρεσβευτές της διοργάνωσης είναι ο ποδοσφαιρικός θρύλος Δημήτρης Σαλπιγγίδης και η 13χρονη Λουκία Κασαμάκη, η οποία συμμετέχει ενεργά σε εκπαιδευτικές δράσεις στο εξωτερικό. Οι δυο τους πρωταγωνιστούν στο επίσημο προωθητικό video, με τη μουσική επένδυση να αποτελεί σύνθεση της ίδιας της Λουκίας.

Η επίσημη παρουσίαση των στόχων και των υποστηρικτών της δράσης θα πραγματοποιηθεί σε Συνέντευξη Τύπου την Τετάρτη 29 Απριλίου στις 11:00, στην Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, παρουσία του Ηλία Μάστορα και του Δημάρχου, Ιγνάτιου Καϊτεζίδη.

«Είναι μεγάλη η ικανοποίηση και η περηφάνια μας, γιατί αυτή η σπουδαία παγκόσμια προσπάθεια ξεκίνησε από τον τόπο μας, το Πανόραμα. Ο Ηλίας Μάστορας είναι ένας άνθρωπος της δικής μας κοινωνίας, που με το όραμα και την αγάπη του κατάφερε να κάνει μια μικρή μπάλα να ακουστεί σε κάθε γωνιά του πλανήτη. Ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη στηρίζει διαχρονικά το έργο του, αναγνωρίζοντας τον αγώνα που απαιτείται για να φτάσει αυτή η μπάλα στα χέρια χιλιάδων τυφλών παιδιών. Σήμερα, το Ολυμπιακό μας Κέντρο γίνεται η αγκαλιά για 1.000 παιδιά από 30 χώρες, αποδεικνύοντας ότι ο αθλητισμός είναι για όλους, χωρίς εξαιρέσεις. Είναι συγκλονιστικό μια ιδέα που γεννήθηκε εδώ, να δίνει σήμερα το δικαίωμα στο παιχνίδι και στη χαρά σε παιδιά με οπτική αναπηρία σε όλο τον κόσμο», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.