Δήμος Καλαμαριάς: Η αξία και τα οφέλη του μητρικού θηλασμού σε μια δράση στην πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού

Φωτογραφία: Freepik
|
THESTIVAL TEAM

Ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση διοργανώνει ο Δήμος Καλαμαριάς, σε συνεργασία με την 4η Υγειονομική Περιφέρεια Μακεδονίας–Θράκης και το Κέντρο Υγείας 25ης Μαρτίου την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025, από τις 10:00 έως 12:30, στην Πλατεία Προσφυγικού Ελληνισμού, με αφορμή τον εορτασμό της Παγκόσμιας Εβδομάδας Μητρικού Θηλασμού.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, εξειδικευμένοι επαγγελματίες υγείας θα ενημερώσουν τους υποψήφιους γονείς και το ευρύ κοινό για:

• την αξία του μητρικού θηλασμού,
• τη βρεφική διατροφή, και
• την ψυχοκινητική ανάπτυξη του παιδιού.

Παράλληλα, θα διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό και θα υπάρξει η δυνατότητα διαλόγου και ανταλλαγής εμπειριών με τους ειδικούς.

Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας του Δήμου Καλαμαριάς για την ενίσχυση της Δημόσιας Υγείας και την ενημέρωση των πολιτών σε θέματα που αφορούν στην οικογένεια, τη μητρότητα και την παιδική ανάπτυξη.

Δήμος Καλαμαριάς

