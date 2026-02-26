MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Τραγωδία στο λούνα παρκ στο Πευκοχώρι: “Δεν είχε καμία γνώση των υπηρεσιών”, λέει η συνήγορος του σημερινού δημάρχου Κασσάνδρας

Φωτογραφία: Intime
Τις πειθαρχικές ευθύνες του σημερινού δημάρχου Κασσάνδρας για την αδειοδότηση του λούνα παρκ στο Πευκοχώρι όπου έχασε τη ζωή του ο 19χρονος από τη Βέροια, εξέτασε σήμερα το πειθαρχικό συμβούλιο αιρετών. Εξέτασε την έκδοση ενός εγγράφου από υπηρεσία που επόπτευε ως αντιδήμαρχος το 2023, ένα χρόνο πριν το τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της ΕΡΤ, ο πατέρας του παιδιού που έχασε τη ζωή του στο λούνα παρκ του Πευκοχωρίου Χαλκιδικής κατέθεσε στο πειθαρχικό συμβούλιο αιρετών, όπου ελέγχεται η ενδεχόμενη ευθύνη του δημάρχου Κασσάνδρας για το περιστατικό, όταν ήταν αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Περιβάλλοντος. «Η δικαιοσύνη είναι έτοιμη, ξέρει τι έχει συμβεί, ξέρει την εμπλοκή του σημερινού δημάρχου Κασσάνδρας και όση προσπάθεια κι αν γίνει δεν θα καταφέρουν τίποτα», ανέφερε μεταξύ άλλων σε δηλώσεις του στην ΕΡΤ3 ο Γιώργος Καμπαϊλής, πατέρας του 19χρονου.

Ο γραμματέας της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης παρέπεμψε τον δήμαρχο στο συμβούλιο για την έκδοση βεβαίωσης για την κατάσταση του λούνα παρκ με το οποίο αδειοδοτήθηκε ένα χρόνο πριν το θάνατο του 19χρονου τον Αύγουστο του 2024, όταν έσπασε το παιχνίδι στο οποίο ανέβηκε.

Το πειθαρχικό συμβούλιο αιρετών θα εκδώσει αργότερα την απόφαση για τον δήμαρχο που δεν ήταν στη διαδικασία, αλλά εκπροσωπήθηκε από τους συνηγόρους του. «Ο δήμαρχος κατάφερε να αποδείξει μέσα από τα έγγραφα και τη μάρτυρα ότι δεν είχε απολύτως καμία γνώση των υπηρεσιών που ακολουθήθηκαν αμιγώς υπηρεσιακά», σημείωσε η συνήγορος του δημάρχου, Μαριάννα Αθανασάκη.

Παράλληλα είναι σε εξέλιξη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Γιαννιτσών η δίκη για τον θάνατο του 19χρονου με κατηγορουμένους τους ιδιοκτήτες του λούνα παρκ, τον χειριστή του παιγνιδιού και έναν μηχανικό.

Λούνα παρκ Πευκοχώρι Χαλκιδική

