Χαλκιδική: Στο Πειθαρχικό Συμβούλιο Αιρετών ο σημερινός δήμαρχος Κασσάνδρας για την υπόθεση του λούνα παρκ

THESTIVAL TEAM

Για τυχόν πειθαρχικές ευθύνες, συνδεόμενες με την υπόθεση θανάτου του 19χρονου σε λούνα παρκ της Χαλκιδικής, τον Αύγουστο του 2024, ελέγχεται ο σημερινός δήμαρχος Κασσάνδρας Ηρακλής Λειβαδιώτης. Η σχετική διαδικασία διεξήχθη το πρωί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου Αιρετών, το οποίο απαρτίζεται από ανώτερους δικαστικούς λειτουργούς και εκλεγμένο εκπρόσωπο του ΟΤΑ. Είχε προηγηθεί σχετική παραπομπή, για παράβαση καθήκοντος εξ αμελείας, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης.

Ο νυν δήμαρχος Κασσάνδρας, που εκπροσωπήθηκε δια πληρεξούσιων δικηγόρων, ελέγχεται με την ιδιότητα του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων, κατά την περίοδο 2023- δηλαδή ένα χρόνο πριν συμβεί το δυστύχημα, όσον αφορά τη διενέργεια αυτοψίας στο μοιραίο παιχνίδι «crazy dance» που αδειοδοτήθηκε για τη θερινή περίοδο του συγκεκριμένου έτους.

Δια των συνηγόρων του, υποστήριξε ότι δεν είχε καμία αρμοδιότητα για την έκδοση αδειών σε καταστήματα εστίασης ή επιχειρήσεις ψυχαγωγίας, διαδικασία για την οποία είναι αρμόδιο το αυτοτελές τμήμα αδειών. Τόνισε δε, ότι οι αρμοδιότητές του αφορούσαν τα τεχνικά έργα και τον ηλεκτροφωτισμό, ενώ ισχυρίστηκε ότι δεν έλαβε καμία γνώση – λόγω μη αρμοδιότητας – αναφορικά με έγγραφο που διακινήθηκε ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες του δήμου κι αφορούσε την εν λόγω αυτοψία.

Στη διαδικασία παρέστη ο πατέρας του 19χρονου θύματος, που επανέλαβε τις καταγγελίες του ότι στην υπόθεση του λούνα παρκ δεν τηρήθηκε καμία νόμιμη διαδικασία όσον αφορά την έκδοση αδειών.

Η γνωμοδότηση του Πειθαρχικού Συμβουλίου θα γίνει γνωστή το επόμενο διάστημα

Στο ίδιο Συμβούλιο συζητήθηκαν πριν από λίγο καιρό ενδεχόμενες πειθαρχικές ευθύνες και μίας ακόμη πρώην Αντιδημάρχου της ίδιας περιοχής- με την απόφαση των δικαστών να εκκρεμεί. Η ίδια ελεγχόμενη αντιδήμαρχος περιλαμβάνεται μεταξύ αυτών που παραπέμφθηκαν σε δίκη για παράβαση καθήκοντος, μαζί με την έκπτωτη δήμαρχο Αναστασία Χαλκιά.

Όσον αφορά την κύρια υπόθεση για τον θάνατο του 19χρονου, αυτή δικάζεται ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Γιαννιτσών. Στο εδώλιο του δικαστηρίου κάθονται τέσσερα άτομα και συγκεκριμένα ο ιδιοκτήτης του λούνα παρκ, η σύζυγός του (ως συνδιαχειρίστρια της επιχείρησης), ο χειριστής του μοιραίου παιχνιδιού και ο μηχανολόγος – μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος-παιχνιδιού. Η δίκη ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο και βρίσκεται στο στάδιο της εξέτασης μαρτύρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Δήμαρχος Κασσάνδρας Δήμος Κασσάνδρας Χαλκιδική

