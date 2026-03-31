Θεσσαλονίκη: Στον εισαγγελέα οι γονείς του 4χρονου που εντοπίστηκε να περιπλανιέται μόνο του

Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγήθηκε ζευγάρι που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη για έκθεση του τετράχρονου παιδιού τους, το οποίο εντοπίστηκε από περαστικό στην οδό Γαμβέττα χθες (30/3) το απόγευμα.

Όπως μετέδωσε το ertnews.gr, ένας διερχόμενος είδε το παιδί να περιφέρεται και ειδοποίησε την αστυνομία. Αφού αναζητήθηκαν οι γονείς του, συνελήφθησαν και το παιδί παραδόθηκε στη γιαγιά του για προστατευτική φύλαξη.

Οι γονείς, 27 και 24 χρονών, οδηγήθηκαν σήμερα (31/3) στην εισαγγελέα, η οποία άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο από κοινού και τους παρέπεμψε να δικαστούν στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο.