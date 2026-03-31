Θεσσαλονίκη: 4χρονο παιδί βρέθηκε να περιπλανιέται μόνο του – Χειροπέδες στους γονείς

Ένα σοβαρό περιστατικό με ένα παιδί ηλικίας μόλις 4 ετών σημειώθηκε χθες το απόγευμα σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, ένας πολίτης εντόπισε το παιδί να περιπλανιέται μόνο του στην οδό Γαμβέτα.

Στο σημείο κλήθηκε η Ελληνική Αστυνομία ενώ αστυνομικοί του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας εντόπισαν και συνέλαβαν τους γονείς του παιδιού.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν 27χρονο και μια 24χρονη -τουρκικής υπηκοότητας και οι δύο- σε βάρος των οποίων έχει σχηματιστεί δικογραφία για έκθεση κατά συναυτουργία.