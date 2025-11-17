MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Προκαταρκτική έρευνα για τον ξυλοδαρμό 13χρονων κοριτσιών από ανήλικες στον Εύοσμο

|
THESTIVAL TEAM

Προκαταρκτική έρευνα παρήγγειλε η εισαγγελέας για την υπόθεση των έξι ανήλικων κοριτσιών που καταγγέλθηκαν ότι ξυλοκόπησαν και εξύβρισαν δύο 13χρονες στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, πράξεις που φαίνεται να καταγράφηκαν με κινητά τηλέφωνα από δύο εμπλεκόμενες, ενώ αφαιρέθηκε και το τηλέφωνο από μία παθούσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η εισαγγελική λειτουργός ζήτησε από την αστυνομία να συνεχίσει την έρευνα για το περιστατικό, και -μεταξύ άλλων- να προσκομιστούν τα ιατρικά έρευνα στον φάκελο της δικογραφίας. Μόλις ολοκληρωθεί η έρευνα, η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης ώστε να αποφασιστεί η ποινική τους μεταχείριση.

Οι ανήλικες, 13 και 14 ετών, είχαν οδηγηθεί χθες στην Εισαγγελία και αφέθηκαν ελεύθερες ενόψει της προκαταρκτικής εξέτασης. Για το ίδιο επεισόδιο είχαν συλληφθεί και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων και με προφορική εντολή αφέθηκαν ελεύθεροι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 21 ώρες πριν

“Ευχαριστώ, Ελλάδα”: Η ανάρτηση Ζελένσκι μετά τη συνάντηση με τον Κ. Μητσοτάκη και την υπογραφή της συμφωνίας για το LNG

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Συνεχίζονται από σήμερα οι εργασίες συντήρησης του οδοστρώματος στην 29η Επαρχιακή Οδό Θεσσαλονίκης – Τριλόφου – όρια Νομού

ΔΙΕΘΝΗ 6 ώρες πριν

Ουκρανία: Νυχτερινό ρωσικό πυραυλικό χτύπημα στο Χάρκοβο – Τρεις νεκροί και δέκα τραυματίες

ΖΩΔΙΑ 5 ώρες πριν

Τα 3 ζώδια που προσελκύουν μεγάλη οικονομική επιτυχία έως τις 23 Νοεμβρίου

LIFESTYLE 24 ώρες πριν

Έλενα Χριστοπούλου για Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Βλέπω να διασύρεται το όνομά μου, δεν τα βρήκαμε ποτέ εξωδικαστικά”

MEDIA NEWS 20 ώρες πριν

Ναταλία Γερμανού για Έλενα Χριστοπούλου: “Της ζητήσαμε δήλωση και μας είπε ότι δεν σκοπεύει να μιλήσει για την Ηλιάνα Παπαγεωργίου”