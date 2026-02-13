MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Προφυλακιστέος ο 40χρονος που έκανε 10 διαρρήξεις καταστημάτων μέσα σε λίγες ώρες

|
THESTIVAL TEAM

Προσωρινά κρατούμενος κρίθηκε, μετά την απολογία του στον 7ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης, ο 40χρονος που συνελήφθη κατηγορούμενος για σωρεία διαρρήξεων καταστημάτων στις περιοχές Κάτω Τούμπα και Χαριλάου.

Ο 40χρονος φέρεται να διέπραξε τα ξημερώματα της περασμένης Κυριακής τη μία διάρρηξη μετά την άλλη, φτάνοντας τις δέκα, μέσα σε λίγες ώρες, ενώ συνελήφθη επ’ αυτοφώρω τα ξημερώματα της επόμενης μέρας, όταν διέρρηξε ζαχαροπλαστείο, απ’ όπου αφαίρεσε 190 ευρώ και διάφορα προϊόντα.

Εις βάρος του είχε ασκηθεί ποινική δίωξη για διακεκριμένες κλοπές και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Απολογούμενος ενώπιον του ανακριτή φέρεται να δήλωσε τοξικομανής, ενώ επικαλέστηκε κενά μνήμης εξαιτίας λήψης φαρμάκων. Δια της συνηγόρου του υπέβαλε αίτημα για ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.

Όπως έγινε γνωστό, ο 40χρονος είναι σεσημασμένος για παρόμοιες πράξεις (σε περιοχές της Αττικής), ενώ ήταν ελεύθερος με περιοριστικούς όρους.

Κατόπιν της απόφασης για την προφυλάκιση, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, ήρθησαν οι παραπάνω όροι και πήρε το δρόμο για τις φυλακές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαρρήξεις Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΥΓΕΙΑ 6 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Δωρεάν εξέταση σήμερα για πιθανές προκαρκινικές βλάβες ή καρκίνο στο νοσοκομείο Παπανικολάου

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 15 ώρες πριν

Ισόβια κάθειρξη σε κτηνοτρόφο και επιχειρηματία για την χασισοφυτεία στον Αλμυρό Βόλου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Μαρινάκης: Δείχνουμε τον δρόμο του υπεύθυνου πατριωτισμού, ο πρωθυπουργός παρουσίασε τις εθνικές θέσεις για ΑΟΖ, μειονότητα και Κυπριακό

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

ΝΔ για αποκαλύψεις Στουρνάρα: Ο Τσίπρας που συνεχίζει με πάθος το πολιτικό του comeback, τι έχει να πει για όλα αυτά;

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Πράξη Αγάπης: Έκκληση βοήθειας για τον 5χρονο Δημήτρη – Αγώνας δρόμου για να συνεχίσει τις απαραίτητες θεραπείες του

ΣΧΕΣΕΙΣ 13 ώρες πριν

Πέντε σημάδια με τα οποία το σώμα σας σάς προειδοποιεί πως δεν είστε ευτυχισμένες στη σχέση σας