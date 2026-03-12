Θεσσαλονίκη: Μήνυση κατά γονέων προαναγγέλλει ο δικηγόρος της οικογένειας της εκπαιδευτικού που πέθανε από εγκεφαλικό

Νέα τροπή παίρνει η υπόθεση της εκλιπούσας εκπαιδευτικού από το 3ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης, μετά την επιστολή-καταγγελία που δημοσιοποίησαν γονείς μαθητών, με τον δικηγόρο της οικογένειας να προαναγγέλλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Status FM 107,7, ο ποινικολόγος που εκπροσωπεί την οικογένεια της εκλιπούσας, Μπάμπης Αποστολίδης, άσκησε έντονη κριτική στους γονείς που υπέγραψαν την επιστολή.

«Αυτοί οι γονείς αντί να σκύψουν το κεφάλι και να ζητήσουν συγγνώμη για τα… καλόπαιδά τους, βγαίνουν και στην επίθεση. Δεν πειράζει. Πίσω έχει η αχλάδα την ουρά», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η επιστολή, η οποία φέρει την ανώνυμη υπογραφή «οι γονείς», περιγράφει περιστατικά στα οποία φέρεται να πρωταγωνίστησε η καθηγήτρια, επιχειρώντας – όπως αναφέρεται – να αποτρέψει τη στοχοποίηση μαθητών.

Ο κ. Αποστολίδης τόνισε ότι το περιεχόμενο της επιστολής θα εξεταστεί νομικά, σημειώνοντας ότι ενδέχεται να στοιχειοθετείται το αδίκημα της προσβολής μνήμης τεθνεώτος. «Θα την δούμε την επιστολή. Υπάρχει και το αδίκημα της προσβολής μνήμης τεθνεώτος και θα πάει στον εισαγγελέα. Θα μηνύσω αυτούς τους γονείς. Θα γίνει προκαταρκτική έρευνα για να δούμε ποιοι είναι», δήλωσε.

Στην επιστολή των γονέων γίνεται αναφορά σε πειθαρχική διαδικασία που, σύμφωνα με τους ίδιους, βρισκόταν σε εξέλιξη σε βάρος της εκπαιδευτικού. Επιπλέον, υποστηρίζεται ότι συχνά παρουσίαζε αντιδεοντολογική και αντιπαιδαγωγική συμπεριφορά.

Ανάμεσα στις καταγγελίες περιλαμβάνονται ισχυρισμοί για ύβρεις και απαξιωτικά σχόλια προς μαθητές, ρατσιστικές αναφορές και άκομψες εκφράσεις. Στην ίδια επιστολή αναφέρεται ακόμη ότι η εκπαιδευτικός απουσίαζε για μεγάλα χρονικά διαστήματα από το σχολείο, ενώ γίνεται λόγος για περιστατικά bullying από τη δασκάλα προς μαθητές και όχι το αντίθετο.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος της οικογένειας έκανε λόγο για πιθανή παράβαση καθήκοντος από τη διοίκηση του σχολείου αλλά και από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αφήνοντας αιχμές ακόμη και για ενδεχόμενη συγκάλυψη.

«Η μακαρίτισσα είχε κάνει καταγγελία από τον Νοέμβριο για όσα αντιμετώπιζε και η διευθύντρια της Δευτεροβάθμιας δεν διέταξε καμία ΕΔΕ για να διαπιστωθεί τι συμβαίνει, αλλά αποφάσισε να την στείλει στην Υγειονομική Επιτροπή. Αναρωτιέμαι γιατί αδράνησε η διοίκηση τόσους μήνες», σημείωσε.

Παράλληλα, ανέφερε ότι δέχεται τηλεφωνήματα που, όπως είπε, του δημιουργούν υποψίες για προσπάθεια συγκάλυψης της υπόθεσης.

Απαντώντας στο ερώτημα γιατί η εκπαιδευτικός δεν επέλεξε να μετακινηθεί σε άλλο σχολείο, ο κ. Αποστολίδης υποστήριξε ότι επρόκειτο για άνθρωπο με ισχυρή προσωπικότητα που δεν επιθυμούσε να αποδεχθεί μια τέτοια εξέλιξη χωρίς να διερευνηθούν οι καταγγελίες της.

«Η Σοφία Χρηστίδου ήταν αρκετά υπερήφανη ώστε να μην αποδεχτεί ότι, χωρίς να γίνει έρευνα για όσα κατήγγειλε, θα έπρεπε να αλλάξει σχολείο. Ήταν άνθρωπος που μιλούσε και δεν δεχόταν αδιαμαρτύρητα όσα θεωρούσε άδικα», τόνισε, προσθέτοντας ότι η οικογένεια εμπιστεύεται πλέον μόνο την εισαγγελική έρευνα για τη διαλεύκανση της υπόθεσης.