MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στους πέντε συλληφθέντες για το αιματηρό επεισόδιο στην Περαία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Κακουργηματική δίωξη άσκησε η εισαγγελέας σε βάρος των πέντε κατηγορούμενων για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο που σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στην Περαία Θεσσαλονίκης.

Κατά το επεισόδιο τραυματίστηκε σοβαρά ένας 20χρονος που, σύμφωνα με πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα από μαχαίρι στο συκώτι και στην σπλήνα, ενώ υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και νοσηλεύεται, φρουρούμενος, σε μονάδα αυξημένης φροντίδας νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, όλα ξεκίνησαν όταν ομάδα ατόμων, ανάμεσά τους κι ο 20χρονος τραυματίας – επιτέθηκε με ξύλα και ρόπαλα σε 47χρονο και τον 26χρονο ανιψιό του (αλβανικής καταγωγής). Στην εξέλιξη του περιστατικού, ο 47χρονος επιτέθηκε με μαχαίρι στον 20χρονο κι έναν ακόμη νεαρό, 21 ετών, τραυματίζοντας τον πρώτο.

Οι έρευνες των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού οδήγησαν στη σύλληψη πέντε ατόμων για εμπλοκή στην συμπλοκή. Πρόκειται για τέσσερις νεαρούς (Έλληνες, ηλικίας 18 έως 21 ετών) και για τον 47χρονο.

Πλην του νοσηλευόμενου, όλοι οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον της εισαγγελέως, η οποία απήγγειλε κατηγορίες για κακουργηματική συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, οπλοφορία – οπλοχρησία και επιπλέον στον 47χρονο για απόπειρα ανθρωποκτονίας. Άπαντες παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 17 ώρες πριν

“Το πηγάδι έχει στερέψει”: Ανακοίνωση του Υπ. Γεωργίας των ΗΠΑ για πάγωμα της επισιτιστικής βοήθειας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 6 ώρες πριν

Σαντορίνη: 17χρονη κατέρρευσε από κατανάλωση αλκοόλ – Αναζητείται ο υπεύθυνος του μπαρ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 10 ώρες πριν

Οι πληρωμές από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ από σήμερα μέχρι την Παρασκευή

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Πάνος Ρούτσι: “Φοβάμαι πως θα σβήσουν τα ονόματα των παιδιών – Από σήμερα θα είμαι στο Σύνταγμα”

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σε κατ’ οίκον περιορισμό με “βραχιολάκι” η σύζυγος του φερόμενου αρχηγού του κυκλώματος

ΣΑΝ ΣΗΜΕΡΑ 10 ώρες πριν

Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν στις 27 Οκτωβρίου