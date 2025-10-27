MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για την αιματηρή συμπλοκή στην Περαία – Ανάμεσά τους και ο 20χρονος που μαχαιρώθηκε

Φωτογραφία: Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM

Συνολικά πέντε άτομα συνελήφθησαν για το αιματηρό επεισόδιο που έγινε χθες το απόγευμα στην Περαία, στη Θεσσαλονίκη και είχε ως συνέπεια να καταλήξει στο νοσοκομείο με τραύμα από μαχαίρι ένας 20χρονος.

Το αιματηρό επεισόδιο έγινε χθες το απόγευμα όταν -σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες- ομάδα τεσσάρων ατόμων, μεταξύ των οποίων ήταν και ο 20χρονος που μαχαιρώθηκε, επιτέθηκε με ρόπαλα σε δύο αλλοδαπούς 47 και 26 ετών πιθανότατα λόγω προσωπικών διαφορών.

Κατά τη συμπλοκή ο 47χρονος τραυμάτισε με μαχαίρι τον 20χρονο. Το θύμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Για την υπόθεση μετά από τις έρευνες της Ελληνικής Αστυνομίας συνελήφθη ο 47χρονος που μαχαίρωσε τον 20χρονο. Για την επίθεση σε βάρος του 47χρονου και του 26χρονου συνελήφθησαν ο 20χρονος τραυματίας που νοσηλεύεται φρουρούμενος καθώς και τρεις ακόμα νεαροί ηλικίας 18-21 ετών.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

