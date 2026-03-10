Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 35χρονο που κατηγορείται πως ασελγούσε στην 5χρονη ανιψιά του

Κακουργηματική δίωξη ασκήθηκε στον 35χρονο που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, κατόπιν καταγγελίας για ασελγείς πράξεις εις βάρος της 5χρονης ανιψιάς του. Παραπέμφθηκε να απολογηθεί στον 2ο τακτικό ανακριτή Θεσσαλονίκης για βιασμό ανηλίκου.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 35χρονος διέμενε στο ίδιο διαμέρισμα με τους γονείς της ανήλικης. Τις φερόμενες πράξεις αντιλήφθηκε ο ανήλικος αδελφός της 5χρονης, που ενημέρωσε τους γονείς κι ακολούθησε η καταγγελία στις Αρχές. Κατά πληροφορίες, η δικογραφία περιγράφει «θωπείες».

Από τις Αρχές εξετάζεται εάν ο 35χρονος έχει πλήρη αντιληπτική ικανότητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ