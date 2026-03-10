Θεσσαλονίκη: Η εκπαιδευτικός που πέθανε είχε ζητήσει αστυνομική παρουσία και X-Ray στο σχολείο λόγω του εκφοβισμού από μαθητές

Θύμα ακραίου εκφοβισμού από ομάδα συγκεκριμένων μαθητών είχε καταγγείλει ότι έπεφτε για μήνες η Σοφία Χρηστίδου, η εκπαιδευτικός που εργαζόταν σε δημόσιο σχολείο της Θεσσαλονίκης και έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο, έπειτα από αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες η εκπαιδευτικός Σοφία Χρηστίδου τον περασμένο Φεβρουάριο απέστειλε τρισέλιδη επίσημη αναφορά προς το Υπουργείο Παιδείας, τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλονίκης και τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, περιγράφοντας σειρά περιστατικών που –όπως υποστηρίζει– βίωνε μέσα στη σχολική αίθουσα κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

Στην αναφορά της καταγράφονται συγκεκριμένα περιστατικά με ημερομηνίες και ώρες, τα οποία, σύμφωνα με την ίδια, σημειώθηκαν από ομάδα μαθητών. Ένα από αυτά, στις αρχές Φεβρουαρίου, αφορά μαθήτρια που φέρεται να πέταξε προς το μέρος της ένα πλαστικό μπουκάλι με σοκολατούχο γάλα, το οποίο ήταν ανοικτό, με αποτέλεσμα να λερωθούν τα ρούχα της. Όπως περιγράφει η εκπαιδευτικός, κατά τη διάρκεια της ίδιας διδακτικής ώρας της πέταξαν επίσης χαρτιά, ενώ στο τέλος της ώρας εκσφενδονίστηκε και μπουκάλι γεμάτο με νερό που άνοιξε στο πάτωμα, βρέχοντας τόσο την ίδια όσο και την αίθουσα.

Σε άλλο περιστατικό, όπως σημειώνεται στο έγγραφο, ενώ έγραφε στον πίνακα, μαθητές φέρεται να της πέταξαν στην πλάτη ένα γεμάτο μπουκάλι νερού καθώς και ένα βαρύ βιβλίο. Η ίδια επισημαίνει ότι τέτοιες ενέργειες θα μπορούσαν να της προκαλέσουν σοβαρή σωματική βλάβη, καθώς εκείνη την περίοδο αντιμετώπιζε κάταγμα στο ιερό οστό.

Στην αναφορά της, η εκπαιδευτικός κάνει λόγο και για επαναλαμβανόμενες ύβρεις, επιθετική συμπεριφορά και απειλές εις βάρος της από συγκεκριμένους μαθητές. Όπως σημειώνει, «τα περιστατικά που περιγράφω αποτελούν τη σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι, καθώς κάθε προσπάθεια επικοινωνίας με τους εν λόγω μαθητές έχει καταστεί αδύνατη». Μάλιστα, όπως αναφέρει, μαθητές της έχουν πει ακόμη και κατά πρόσωπο τη φράση «Γιατί δεν φεύγεις από εδώ;».

Παράλληλα, η ίδια ζητά τη λήψη αυξημένων μέτρων ασφαλείας στις σχολικές μονάδες όπου καταγράφονται επαναλαμβανόμενα περιστατικά βίας και εκφοβισμού. Μεταξύ άλλων προτείνει την παρουσία δύο αστυνομικών κατά τη διάρκεια λειτουργίας του σχολείου, καθώς και την εγκατάσταση σαρωτών σώματος και συστημάτων ακτίνων Χ (X-Ray) για τον έλεγχο αντικειμένων που εισέρχονται στον σχολικό χώρο.

Επιπλέον, υπογραμμίζει την ανάγκη για συνεχή παρουσία σχολικού ψυχολόγου, με στόχο την πρόληψη και την αποτελεσματικότερη διαχείριση τέτοιων περιστατικών.

Κλείνοντας την αναφορά της, η εκπαιδευτικός επισημαίνει ότι η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί «προσβάλλει σοβαρά την προσωπική της αξιοπρέπεια και σε ορισμένες περιπτώσεις θέτει σε κίνδυνο ακόμη και τη σωματική της ακεραιότητα», ζητώντας την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων αρχών για την αντιμετώπιση της κατάστασης.

«Κατάφεραν και την έσκασαν – Δεν έκαναν τίποτα οι προϊστάμενοι»

Όπως ανέφερε σε δήλωσή του ο δικηγόρος που εκπροσωπεί την οικογένεια της 57χρονης, Μπάμπης Αποστολίδης, από το 2017 είχαν παραπέμψει την εκπαιδευτικό σε πειθαρχικά, όμως «αφού μερικοί δεν κατάφεραν με τα πειθαρχικά να της κάνουν κακό, κατάφεραν και την έσκασαν να πάθει εγκεφαλικό. Μπορεί να είναι δύσκολο να αποδειχθεί ότι η συμπεριφορά των προϊσταμένων της είναι υπεύθυνη για το εγκεφαλικό, αλλά με την κοινή γνώση που έχουμε όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι όταν έναν άνθρωπο τον φέρνεις στα άκρα κάτι θα πάθει. Η κοπέλα τρελάθηκε με την παραπομπή της στην υγειονομική επιτροπή, δηλαδή ότι δεν ήταν καλά, ότι ήταν τρελή. Την παραπομπή της την βάσιζαν σε κάποιες καταγγελίες μαθητών σχολείου ότι δεν φερόταν σωστά. Ωστόσο, παραπέμφθηκε χωρίς να γίνει πειθαρχική έρευνα».

Σχετικά με τα περιστατικά εκφοβισμού κατά της εκπαιδευτικού, ο κ. Αποστολίδης τόνισε ότι «ήταν 5-6 καλόπαιδα, αγόρια και κορίτσια που της έκαναν τη ζωή μαύρη. Της πετούσαν μπουκάλια, έβγαζαν κραυγές ζώων, άλλος τραβούσε τα θρανία, μέχρι και μπουκάλι με σοκολατούχο γάλα της πέταξαν. Παραπονέθηκε στους προϊσταμένους αλλά δεν έδωσαν σημασία. Εκείνο που τους ενδιέφερε ήταν να την διώξουν από εκεί. Είναι γεγονός ότι μπούλινγκ δεν υφίστανται μόνο τα παιδιά».

«Ήταν άγρια τα περιστατικά. Από όλα αυτά που ζήτησε στην αναφορά της δεν έγινε τίποτα. Μάλιστα την παρέπεμψαν στην υγειονομική επιτροπή και μετά έπαθε εγκεφαλικό», σημείωσε ο κ. Αποστολίδης, επισημαίνοντας ότι η οικογένεια ζητάει ηθική δικαίωση.

«Εκείνο που απομένει είναι να εξετάσει ο εισαγγελέας αν υπάρχει παράβαση καθήκοντος από προϊσταμένους της. Πρόκειται για ένα τραγικό συμβάν και άσχετα αν μπορεί να αποδειχθεί η πρόσφορος αιτία για το εγκεφαλικό και όσα έγιναν, για εμάς υπάρχει ευθύνη των εμπλεκόμενων διευθυντών κ.λπ. Δεν θέλουμε να ζητήσουμε παρά τη δικαίωση».