MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 15χρονος για την επίθεση σε συνομήλικό του

Φωτογραφία: Pixabay
|
THESTIVAL TEAM

Ελεύθερος ενόψει διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε ο 15χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση σε συνομήλικό του κοντά σε σχολείο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση. Τα αδικήματα, που ερευνάται εάν τελέστηκαν, αφορούν παράνομη βία και έργω-εξύβριση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος (που συνελήφθη) μαζί με έναν 16χρονο τράβηξαν χωρίς τη θέλησή του τον παθόντα σε ένα σημείο και στη συνέχεια ο δεύτερος άσκησε σωματική βία εναντίον του.

Η δικογραφία φέρεται να αναφέρεται σε μια σφαλιάρα, ενώ αφορμή εκτιμάται ότι ήταν μια κοπέλα. Διερχόμενη γυναίκα αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε στο σημείο να βοηθήσει το θύμα.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 14 ώρες πριν

Σεισμός στα Χανιά – Τι λέει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο

MEDIA NEWS 2 ώρες πριν

Κατερίνα Καινούργιου – Ξέσπασε σε κλάματα με την έκπληξη για τη γιορτή της: “Τι κάνατε; Με συγκινήσατε πάρα πολύ, σας ευχαριστώ”

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 14 ώρες πριν

Περιβάλλον Μίνας Αρναούτη: “Το τεστ DNA στο τιμόνι έχει δείξει ότι οδηγός ήταν ο Παντελής Παντελίδης”

ΥΓΕΙΑ 12 ώρες πριν

Επτά τροφές της μεσογειακής διατροφής που θα σας βοηθήσουν να ζήσετε περισσότερο

ΔΙΕΘΝΗ 14 ώρες πριν

Καταγγελία για εκτεταμένες απαλλοτριώσεις γης από το Ισραήλ κοντά σε αρχαιολογικό χώρο στη Δυτική Όχθη

LIFESTYLE 16 ώρες πριν

Θρήνος για τον Πάνο Κιάμο – Πέθανε η μητέρα του τραγουδιστή