Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος ο 15χρονος για την επίθεση σε συνομήλικό του

Ελεύθερος ενόψει διεξαγωγής προκαταρκτικής έρευνας αφέθηκε ο 15χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση σε συνομήλικό του κοντά σε σχολείο στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η εισαγγελέας ζήτησε να διερευνηθεί πώς ακριβώς έγινε το περιστατικό ώστε να αποφασιστεί στη συνέχεια η ποινική μεταχείριση. Τα αδικήματα, που ερευνάται εάν τελέστηκαν, αφορούν παράνομη βία και έργω-εξύβριση.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 15χρονος (που συνελήφθη) μαζί με έναν 16χρονο τράβηξαν χωρίς τη θέλησή του τον παθόντα σε ένα σημείο και στη συνέχεια ο δεύτερος άσκησε σωματική βία εναντίον του.

Η δικογραφία φέρεται να αναφέρεται σε μια σφαλιάρα, ενώ αφορμή εκτιμάται ότι ήταν μια κοπέλα. Διερχόμενη γυναίκα αντιλήφθηκε το περιστατικό και έσπευσε στο σημείο να βοηθήσει το θύμα.