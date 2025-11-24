MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη ανήλικος για την επίθεση σε 15χρονο έξω από σχολείο στη Νεοχωρούδα

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στη σύλληψη ενός ανηλίκου προχώρησε η αστυνομία για το περιστατικό της επίθεσης σε βάρος 15χρονου, στη Νεοχωρούδα Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα, μεσημεριανές ώρες τον πλησίασαν δύο άτομα με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου τους και ο ένας από τους δύο τον χτύπησε στο πρόσωπο.

Γυναίκα που περνούσε από το σημείο τον συνόδευσε στο σχολείο. Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Ωραιοκάστρου.

Θεσσαλονίκη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 9 ώρες πριν

Χαλκίδα: Μητέρα παρασύρθηκε από αυτοκίνητο ενώ πήγαινε τον γιο της στο σχολείο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 2 ώρες πριν

Ταυτοποιήθηκε 79χρονος για τις απειλές στο διαδίκτυο σε βάρος της Όλγας Γεροβασίλη

LIFESTYLE 12 ώρες πριν

H Δανάη Μπάρκα δημοσίευσε την πρώτη φωτογραφία με τον σύντροφό της

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 59 λεπτά πριν

Ανδρουλάκης: Το ΠΑΣΟΚ είναι και θα παραμείνει σύμμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 11 ώρες πριν

Λουτράκι: Συγγνώμη ζήτησε η δασκάλα που κατήγγειλε τον 6χρονο – “Δεν μετανιώνω ωστόσο, το έκανα για προστασία”

ΧΑΛΑΡΑ 5 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Καφέ μετατράπηκε στο σπίτι του Kevin από το Home Alone!