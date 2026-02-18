MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Ελεύθεροι οι 38 συλληφθέντες από την επιχείρηση στο ΑΠΘ – Αναβλήθηκε η δίκη

THESTIVAL TEAM

Ελεύθεροι αφέθηκαν από το αυτόφωρο οι 38 νεαροί που συνελήφθησαν κατά την μεταμεσονύχτια αστυνομική επιχείρηση στην Πολυτεχνική Σχολή του ΑΠΘ και πέριξ αυτής.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης – όπου παραπέμφθηκαν να δικαστούν – ανέβαλε την υπόθεση για την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου, λόγω απουσίας μαρτύρων – αστυνομικών. Παράλληλα, το δικαστήριο ήρε την κράτησή τους. Όλοι δήλωσαν ότι είναι φοιτητές, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Εις βάρος τους η εισαγγελέας άσκησε ποινική δίωξη για το πλημμέλημα της διατάραξης λειτουργίας υπηρεσίας σε χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ όσοι εξ αυτών αρνήθηκαν να δακτυλοσκοπηθούν διώκονται επίσης για απείθεια.

Έξω από τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς άτομα για να συμπαρασταθούν στους συλληφθέντες.

