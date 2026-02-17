Κρατούμενος στη ΓΑΔΑ ο Χρήστος Μαυρίκης – Αύριο η δίκη στο Αυτόφωρο

Κρατούμενος έως αύριο Τετάρτη παραμένει ο Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος το απόγευμα της Δευτέρας φέρεται να προκάλεσε αναστάτωση στη γειτονιά του, στα Σπάτα, πυροβολώντας στον αέρα και ταμπουρωμένος επί ώρες στο σπίτι του.

Ο κατηγορούμενος για σειρά πλημμελημάτων οδηγήθηκε εκ νέου στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, όπου θα παραμείνει μέχρι να παρουσιαστεί αύριο ενώπιον του Αυτόφωρου Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών. Η δίωξη αφορά, μεταξύ άλλων, το όπλο κρότου-λάμψης με το οποίο φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα, καθώς και τον υπόλοιπο οπλισμό που εντοπίστηκε στην κατοχή του.

Ο συνήγορός του, επικαλούμενος έγγραφα που – όπως υποστηρίζει – αποδεικνύουν τη νόμιμη κατοχή του όπλου, ζήτησε αναβολή της υπόθεσης προκειμένου να τα προσκομίσει στο δικαστήριο. Ο εισαγγελέας, ωστόσο, πρότεινε την κράτησή του έως την εκδίκαση, με αποτέλεσμα η υπόθεση να αναβληθεί για αύριο.

Υπενθυμίζεται ότι από τον Μάιο του 2025 ο Χρήστος Μαυρίκης τελεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με ηλεκτρονική επιτήρηση («βραχιολάκι») για υπόθεση απόπειρας δωροδοκίας εν ενεργεία δικαστικού λειτουργού.