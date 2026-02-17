Στο Αυτόφωρο ο Χρήστος Μαυρίκης για τους πυροβολισμούς και την επιχείρηση έξω από το σπίτι του στα Σπάτα

Ποινική δίωξη για σειρά πλημμελημάτων ασκήθηκε σε βάρος του Χρήστος Μαυρίκης, ο οποίος οδηγείται στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο προκειμένου να δικαστεί.

Οι κατηγορίες που του αποδίδονται είναι:

παράνομη οπλοκατοχή όπλου κρότου-λάμψης,

άσκοποι πυροβολισμοί,

παράνομη κατοχή πυρομαχικών (αμπούλες για κρότου-λάμψης),

απείθεια,

απειλή και

παράνομη κατοχή ναυτικής φωτοβολίδας.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, το περιστατικό σημειώθηκε χθες το απόγευμα, όταν ο κατηγορούμενος φέρεται να διαπληκτίστηκε με άνδρα αλβανικής καταγωγής. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να πυροβόλησε δύο φορές στον αέρα και στη συνέχεια να οχυρώθηκε στο σπίτι του, στα Σπάτα, στην περιοχή Ήμερου Πεύκου.

Ακολούθησε επιχείρηση της Ελληνική Αστυνομία (ΕΛ.ΑΣ.), κατά την οποία ο Χρήστος Μαυρίκης εντοπίστηκε τελικά σε παρακείμενο χωράφι, όπου φέρεται να κρυβόταν για περισσότερες από τρεις ώρες.