ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Διεκόπη για τις 3 Δεκεμβρίου η εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο

Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM

Με την κατάθεση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων που είχαν οριστεί από το κράτος, ολοκληρώθηκε στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου το στάδιο εξέτασης των μαρτύρων στην εκδίκαση της υπόθεσης δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, στη Φολέγανδρο το καλοκαίρι του 2021.

Η δίκη θα συνεχιστεί στις 3 Δεκεμβρίου με την εξέταση του ψυχιάτρου που έχει προσλάβει η οικογένεια του κατηγορουμένου. Θα ακολουθήσει η απολογία του κατηγορουμένου, οι αγορεύσεις του εισαγγελέα και των συνηγόρων, ενώ στις 4 Δεκεμβρίου αναμένεται να εκδοθεί η απόφαση του Μικτού Ορκωτού Εφετείου Αιγαίου.

Η εξέταση των μαρτύρων εστίασε κυρίως στο να αποδειχθεί η κατάσταση της ψυχικής υγείας του κατηγορουμένου τόσο πριν την δολοφονία της Γαρυφαλλιάς όσο και στην ψυχική κατάσταση που βρισκόταν κατά τη διάρκεια της τέλεσης του εγκλήματος. Η υπεράσπιση στοχεύει στο να αναγνωριστεί οτι ο δράστης έπασχε από ψυχική διαταραχή που επιφέρει μειωμένο καταλογισμό, προκειμένου να μειωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης που του είχε επιβληθεί πρωτοδίκως.

Η όλη διαδικασία, από την Τρίτη που ξεκίνησε έως και σήμερα, έχει διεξαχθεί σε έντονο και φορτισμένο κλίμα, καθώς η οικογένεια της άτυχης Γαρυφαλλιάς ήρθε αντιμέτωπη, για άλλη μια φορά, με όσα βίωσε η κόρη τους.

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

Πηγή: ertnews.gr

Δολοφονία Φολέγανδρος

