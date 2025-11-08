MENOY

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Δολοφονία Γαρυφαλλιάς στη Φολέγανδρο: Συνεχίζεται σήμερα η δίκη σε δεύτερο βαθμό – Ολοκληρώνεται η εξέταση μαρτύρων

Σήμερα συνεχίζεται η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου, όπου εκδικάζεται σε δεύτερο βαθμό η υπόθεση δολοφονίας της Γαρυφαλλιάς Ψαράκου, στη Φολέγανδρο.

Με την εξέταση των δύο ψυχιάτρων πραγματογνωμόνων ολοκληρώνεται το στάδιο εξέτασης των μαρτύρων, σύμφωνα με το ertnews.gr.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν χθες η μητέρα, ο πατέρας και η αδελφή του κατηγορούμενου, ενώ το απόγευμα εξετάστηκε ο ένας εκ των τριών ψυχιάτρων της υπόθεσης. Η υπερασπιστική γραμμή επικεντρώνεται στην προσπάθεια να αναγνωριστεί μειωμένος καταλογισμός στον δράστη, ώστε να μειωθεί η ποινή των ισοβίων που του επιβλήθηκε πρωτόδικα τον Δεκέμβριο του 2022.

