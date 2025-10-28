MENOY

ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν αυτή την εβδομάδα για να συζητήσουν για τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι Ουκρανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι θα συναντηθούν στο τέλος της εβδομάδας για να συζητήσουν σχετικά με τις λεπτομέρειες ενός σχεδίου εκεχειρίας.

“Δεν πρόκειται για ένα σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου. Πρώτα απ΄όλα απαιτείται μια εκεχειρία”, είπε ο Ζελένσκι στους δημοσιογράφους. “Αυτό το σχέδιο είναι για να ξεκινήσει η διπλωματία…Οι σύμβουλοί μας θα συναντηθούν μέσα στις επόμενες ημέρες, συμφωνήσαμε για την Παρασκευή ή το Σάββατο. Θα συζητήσουν τις λεπτομέρειες του σχεδίου αυτού”, πρόσθεσε σύμφωνα με το ΑΜΠΕ.

Νωρίτερα ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο για ειρηνευτικές συνομιλίες οπουδήποτε εκτός από τη Ρωσία και την Λευκορωσία, εάν αυτές οι συνομιλίες τερματίσουν τον πόλεμο, αλλά ότι οι δυνάμεις του «δεν θα κάνουν βήματα πίσω» στο πεδίο της μάχης για να παραχωρήσουν εδάφη.

