Ζελένσκι: Οι δυτικοί χρησιμοποιούν πυραύλους 4 εκατ. δολαρίων για να ρίξουν ιρανικά drones των 50.000 δολαρίων

Τη συνεισφορά των Ουκρανών ειδικών στην αντιμετώπιση των ιρανικών drones στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Λονδίνο.

Μιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι 200 ​​Ουκρανοί ειδικοί αεράμυνας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, βοηθώντας στην αντιμετώπιση των ιρανικών επιθέσεων με drones.

Καθώς η Ουκρανία, αμυνόμενη εδώ και τέσσερα χρόνια έναντι της Ρωσίας, έχει αποκτήσει σημαντική εξειδίκευση στα drones, ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη -ειδικά τα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης- έχουν αλλάξει εντελώς τον σύγχρονο πόλεμο.

Δίνοντας ένα παράδειγμα, είπε ότι ενώ κάθε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή πυραύλους αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για να τα καταρρίψουν.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι έγινε δεκτός στην Ντάουνινγκ Στριτ από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και ο γ.γ. του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Λίγες ημέρες αφού οι ΗΠΑ αποφάσισαν να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές που έχουν ανέβει αρκετά μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο Στάρμερ καθησύχασε τον Ζελένσκι, λέγοντάς του ότι «η προσοχή πρέπει να παραμείνει στην Ουκρανία».

Πηγή: iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Περισσοτερες Ειδησεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 9 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Με 139 εκδηλώσεις, τεχνητή νοημοσύνη και καινοτομία επιστρέφει το 34ο Money Show

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Γιαγιά στη Βραζιλία “ταπείνωσε” νεαρό με το γκολ που πέτυχε σε ματς γειτονιάς και έγινε viral – Δείτε το βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7 ώρες πριν

Μάριος Θεμιστοκλέους: Από τα 350.000 δωρεάν ραντεβού πολιτών κάθε μήνα έχουμε ξεπεράσει πλέον τα 550.000

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 13 ώρες πριν

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έμεινε εκτός τουρνουά της Βαρκελώνης λόγω κατάταξης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 10 ώρες πριν

Ανδρουλάκης: “Το ΠΑΣΟΚ δεν χωρίζεται σε τιμάρια” – Μήνυμα ενότητας και αιχμές για εσωκομματικές διαρροές

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 4 ώρες πριν

Λαμία: Συγκλονίζει ο σύζυγος της 27χρονης που σκοτώθηκε σε τροχαίο – “Δεν μπορώ να διανοηθώ τη ζωή μου χωρίς αυτήν”