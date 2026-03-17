Ζελένσκι: Οι δυτικοί χρησιμοποιούν πυραύλους 4 εκατ. δολαρίων για να ρίξουν ιρανικά drones των 50.000 δολαρίων

Τη συνεισφορά των Ουκρανών ειδικών στην αντιμετώπιση των ιρανικών drones στη Μέση Ανατολή, τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από το Λονδίνο.

Μιλώντας στο βρετανικό κοινοβούλιο, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποιεί στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο Ουκρανός πρόεδρος είπε ότι 200 ​​Ουκρανοί ειδικοί αεράμυνας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Μέση Ανατολή, βοηθώντας στην αντιμετώπιση των ιρανικών επιθέσεων με drones.

Καθώς η Ουκρανία, αμυνόμενη εδώ και τέσσερα χρόνια έναντι της Ρωσίας, έχει αποκτήσει σημαντική εξειδίκευση στα drones, ο Ζελένσκι επεσήμανε ότι τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη -ειδικά τα φθηνά μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης- έχουν αλλάξει εντελώς τον σύγχρονο πόλεμο.

Δίνοντας ένα παράδειγμα, είπε ότι ενώ κάθε ιρανικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος κοστίζει περίπου 50.000 δολάρια, οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους χρησιμοποιούν αυτή τη στιγμή πυραύλους αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για να τα καταρρίψουν.

Νωρίτερα ο Ζελένσκι έγινε δεκτός στην Ντάουνινγκ Στριτ από τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, ενώ στη συνάντηση συμμετείχε και ο γ.γ. του NATO, Μαρκ Ρούτε.

Λίγες ημέρες αφού οι ΗΠΑ αποφάσισαν να χαλαρώσουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, προκειμένου να συγκρατήσουν τις τιμές που έχουν ανέβει αρκετά μετά το ξέσπασμα του πολέμου, ο Στάρμερ καθησύχασε τον Ζελένσκι, λέγοντάς του ότι «η προσοχή πρέπει να παραμείνει στην Ουκρανία».

