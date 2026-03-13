MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Ζελένσκι: Η στροφή της παγκόσμιας προσοχής στη Μέση Ανατολή δεν ευνοεί την Ουκρανία

Φωτογραφία: Intime
|
THESTIVAL TEAM

Στο Παρίσι για να συναντηθεί με τον Εμανουέλ Μακρόν έφθασε σήμερα (13.03.2026) ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα συνομιλήσει με τον Γάλλο ομόλογό του σχετικά με τα μέσα για να αυξηθεί η πίεση επί της Ρωσίας σε μια στιγμή που ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μονοπωλεί την προσοχή στον κόσμο.

«Ο πρόεδρος είναι ήδη στο Παρίσι», ανακοίνωσε στους δημοσιογράφους ο Σέργκιι Νικιφόροφ, εκπρόσωπος του Ζελένσκι. Ο Εμανουέλ Μακρόν υποδέχεται τον Ζελένσκι για να «καταδείξει» ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «δεν θα εκτρέψει» την προσοχή από την Ουκρανία και ότι η Ρωσία «απατάται» αν πιστεύει πως θα επωφεληθεί απ’ αυτό το γεωπολιτικό πλαίσιο.

Αυτή η 12η επίσκεψη του ουκρανού προέδρου στη Γαλλία από την αρχή της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία το Φεβρουάριο 2022, την επομένη ενός σταθμού του στη Ρουμανία, έχει στόχο «να αποφευχθεί απολύτως» το ενδεχόμενο «να επισκιασθεί» ο πόλεμος στην Ουκρανία από τη σύγκρουση που ξέσπασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που κυριαρχεί από τις 28 Φεβρουαρίου στην επικαιρότητα, εξήγησε σύμβουλος του γάλλου προέδρου στους δημοσιογράφους.

«Το μήνυμα-κλειδί» είναι «να καταδείξουμε ότι καμιά κρίση, καμιά εξέλιξη δεν θα εκτρέψει την προσοχή μας από την Ουκρανία», προς την οποία η υποστήριξη της Γαλλίας, «ενός αξιόπιστου εταίρου», «δεν θα εξασθενήσει», δήλωσε ο σύμβουλος αυτός.

Αυτοί που, κυρίως «στο Κρεμλίνο», «πιστεύουν ότι ο πόλεμος στο Ιράν ανοίγει ένα παράθυρο ευκαιρίας γι’ αυτούς», «απατώνται κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να δείξουμε συλλογικά», επέμεινε.

Νέες διαπραγματεύσεις

Η ρωσική προεδρία δήλωσε χθες, Πέμπτη (12.03.2026), ότι η επίσκεψη αυτή στο Παρίσι φανερώνει τη βούληση της Ουκρανίας «να εμποδίσει» μια ειρηνική διευθέτηση της σύγκρουσης, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες πρότειναν νέες διαπραγματεύσεις την επόμενη εβδομάδα ανάμεσα στο Κίεβο και τη Μόσχα με αμερικανική μεσολάβηση.

«Το μόνο εμπόδιο στην ειρήνη είναι σήμερα η Ρωσία», απάντησε η γαλλική προεδρία.

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

