MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Viral αμήχανη στιγμή για τον Πάπα στην Κωνσταντινούπολη: Δυσκολεύτηκε να αποκαλύψει μαρμάρινη επιγραφή

|
THESTIVAL TEAM

Ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ επισκέφθηκε την Παρασκευή τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πνεύματος στην Κωνσταντινούπολη, στο πλαίσιο του ταξιδιού του στην Τουρκία.

Κατά τη διάρκεια της τελετής για την αποκάλυψη μιας αναμνηστικής μαρμάρινης πλάκας που σηματοδοτεί την επίσκεψή του, ο Ποντίφικας βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόβλεπτο περιστατικό, καθώς το λευκό ύφασμα που κάλυπτε την πλάκα δεν υποχωρούσε εύκολα.

Ο ίδιος εθεάθη να τραβά επίμονα το ύφασμα, την ώρα που κληρικοί του ναού και μέλη της προσωπικής του ασφάλειας έσπευσαν να βοηθήσουν, χωρίς άμεσο αποτέλεσμα, αφού το ύφασμα παρέμενε πεισματικά κολλημένο στη μία γωνία. Παρά το μικρό αυτό επεισόδιο, η πλάκα τελικά αποκαλύφθηκε, ολοκληρώνοντας την τελετουργική διαδικασία.

Ο Πάπας έφτασε στην Τουρκία την Πέμπτη και, σύμφωνα με το πρόγραμμα της περιοδείας του, θα αναχωρήσει την Κυριακή για τη Βηρυτό, πρωτεύουσα του Λιβάνου.

Δείτε βίντεο

Πάπας Λέων

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 18 ώρες πριν

Η Μεσσηνία έγινε ο πρώτος νομός με κάμερες σε όλους τους δήμους – Μνημόνια Συνεργασίας υπέγραψε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης

ΚΑΙΡΟΣ 9 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Εγκαίνια γραφείων του Κινήματος Δημοκρατίας – “Δεσμευόμαστε σε μια βαθιά κοινωνική ατζέντα”, είπε ο Κασσελάκης

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Ιωάννα Τούνη: “Δεχόμαστε απειλές ότι θα σκοτώσουν εκείνη και εμένα”, αποκάλυψε ο δικηγόρος της

ΕΚΚΛΗΣΙΑ 1 ώρα πριν

Πάπας Λέων: Η ιστορική συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο στο Φανάρι – Δοξολογία και κοινή διακήρυξη

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 λεπτά πριν

Σαμοντούροφ: Αυξήθηκε το πείσμα των αντιπάλων να μας κερδίσουν μετά το μετάλλιο