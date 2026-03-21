Τζάστιν Τίμπερλεϊκ: Βίντεο από τη σύλληψή του για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ – Ο… αμήχανος διάλογος με την αστυνομία
Το φως της δημοσιότητας είδε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του ποπ σταρ Τζάστιν Τίμπερλεϊκ στο Χάμπτονς, της Νέας Υόρκης, τον Ιούνιο του 2024.
Στο οπτικοακουστικό υλικό, ο καλλιτέχνης εμφανίζεται να δυσκολεύεται να ολοκληρώσει τη διαδικασία του αλκοτέστ, όπως το να περπατήσει σε ευθεία γραμμή και να σταθεί στο ένα πόδι.
Σε κάποιο σημείο, ο Τίμπερλεϊκ απευθύνεται στους αστυνομικούς λέγοντας: «Αυτά είναι πραγματικά δύσκολα τεστ».
Σύμφωνα με την αστυνομία του Σαγκ Χάρμπορ, ο τραγουδιστής ακινητοποιήθηκε αφού παραβίασε ένα σήμα «STOP» και εξήλθε από την BMW του μυρίζοντας αλκοόλ.
Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι είχε πιει μόνο ένα μαρτίνι και ακολουθούσε φίλους του προς τα σπίτια τους.
Το βίντεο καταγράφει έναν αμήχανο διάλογο όταν ο αστυνομικός τον ρωτά γιατί βρίσκεται στην πόλη.
Τίμπερλεϊκ: Είμαι σε παγκόσμια περιοδεία.
Αστυνομικός: Κάνοντας τι;
Τίμπερλεϊκ: Δύσκολο να εξηγήσω. Παγκόσμια περιοδεία. Είμαι ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ.
Αστυνομικός: Είστε ο Τζάστιν Τίμπερλεϊκ; Έχετε άδεια οδήγησης μαζί σας;
Κατά τη διάρκεια των οδηγιών, ο τραγουδιστής εμφανίζεται αναστατωμένος και ζήτησε συγγνώμη, αναφέροντας πως η καρδιά του χτυπάει γρήγορα.
«Είμαι λίγο νευρικός», παραδέχεται. Όταν επιβιβάζεται στο περιπολικό, ρωτά: «Γιατί με συλλαμβάνετε;».
Μέσα στο Αστυνομικό Τμήμα, όταν πληροφορείται ότι θα παραμείνει υπό κράτηση όλη τη νύχτα, σχολιάζει: «Θα είμαι εδώ όλη τη νύχτα; Είστε απίστευτοι, φίλε».
Μάλιστα, ζήτησε από τον αστυνομικό να αφήσει το φως αναμμένο στο κελί όταν κλείδωσαν την πόρτα.
Police video of Justin Timberlake's 2024 drunken driving arrest in the Hamptons released pic.twitter.com/00thqrjrkz— Eyewitness News (@ABC7NY) March 21, 2026