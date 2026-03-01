Τραμπ: Βυθίσαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία, θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα

Τη βύθιση εννέα ιρανικών πολεμικών πλοίων, «ορισμένων εκ των οποίων μεγάλων και σημαντικών», ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για συνέχιση των επιχειρήσεων κατά του ιρανικού ναυτικού.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε εννέα ιρανικά ναυτικά πλοία, ορισμένα εκ των οποίων ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά»τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατευθύνονται και προς τα υπόλοιπα», σημειώνοντας πως «σύντομα θα βρίσκονται και αυτά στον βυθό της θάλασσας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι σε ξεχωριστή επίθεση «καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό αρχηγείο» του Ιράν.

Κλείνοντας την ανάρτησή του με ειρωνικό τόνο, υποστήριξε ότι «κατά τα άλλα, το ιρανικό ναυτικό τα πηγαίνει πολύ καλά».