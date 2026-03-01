MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Βυθίσαμε εννέα ιρανικά πολεμικά πλοία, θα κυνηγήσουμε και τα υπόλοιπα

|
THESTIVAL TEAM

Τη βύθιση εννέα ιρανικών πολεμικών πλοίων, «ορισμένων εκ των οποίων μεγάλων και σημαντικών», ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας λόγο για συνέχιση των επιχειρήσεων κατά του ιρανικού ναυτικού.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι καταστρέψαμε και βυθίσαμε εννέα ιρανικά ναυτικά πλοία, ορισμένα εκ των οποίων ήταν σχετικά μεγάλα και σημαντικά»τόνισε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «κατευθύνονται και προς τα υπόλοιπα», σημειώνοντας πως «σύντομα θα βρίσκονται και αυτά στον βυθό της θάλασσας».

Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι σε ξεχωριστή επίθεση «καταστράφηκε σε μεγάλο βαθμό το ναυτικό αρχηγείο» του Ιράν.

Κλείνοντας την ανάρτησή του με ειρωνικό τόνο, υποστήριξε ότι «κατά τα άλλα, το ιρανικό ναυτικό τα πηγαίνει πολύ καλά».

Ντόναλντ Τραμπ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΕΘ 6 ώρες πριν

Εντυπωσιακή προσέλευση Βαλκάνιων εμπορικών επισκεπτών στην Artozyma – Έντονο το ενδιαφέρον για την AIJS

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Συνελήφθη 22χρονος που έτρεχε με 197 χλμ στην Εθνική Οδό Αθηνών-Λαμίας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

ΚΚΕ: Η απόφαση του ΚΥΣΕΑ για έκτακτα μέτρα στη βάση της Σούδας επιβεβαιώνει ότι η εμπλοκή της Ελλάδας στον πόλεμο μετατρέπει τη χώρα σε στόχο αντιποίνων

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 12 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Κουκουλοφόροι μπούκαραν σε μαντρί και έκλεψαν πρόβατα – Δείτε βίντεο

LIFESTYLE 2 ώρες πριν

Μαίρη Συνατσάκη: Κοιτάζω το απόσπασμα αυτό από το Πρωινό και σκέφτομαι πως συμμετείχα σ’ αυτό, δεν θα το ξανάκανα ποτέ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Νίκος Δένδιας: Έκτακτη σύσκεψη στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή