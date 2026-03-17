MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Τραμπ: Καλό που παραιτήθηκε ο Τζο Κεντ, δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους

Φωτογραφία: Twitter
|
THESTIVAL TEAM

Την παραίτηση του Τζο Κεντ από τη θέση του διευθυντή του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας, σχολίασε ο Ντόναλντ Τραμπ από το Οβάλ Γραφείο, αποδίδοντάς την στις διαφωνίες του για το Ιράν και ασκώντας σφοδρή κριτική στις θέσεις του.

Ο Τραμπ τη χαρακτήρισε «καλή εξέλιξη», ενώ επέκρινε τον πρώην συνεργάτη του, κάνοντας λόγο για «πολύ αδύναμο» αξιωματούχο σε ζητήματα ασφάλειας.

Όπως δήλωσε χαρακτηριστικά «όταν κάποιος που συνεργάζεται μαζί μας λέει ότι δεν θεωρούσε το Ιράν απειλή, δεν θέλουμε τέτοιους ανθρώπους. Δεν είναι έξυπνοι ή δεν έχουν αντίληψη της κατάστασης».

Οι δηλώσεις Τραμπ έγιναν λίγες ώρες μετά την επιστολή παραίτησης του Κεντ, στην οποία ανέφερε ότι «δεν μπορεί, με καθαρή συνείδηση, να υποστηρίξει τον συνεχιζόμενο πόλεμο με το Ιράν».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η Τεχεράνη δεν συνιστά «άμεση απειλή» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, αφήνοντας αιχμές και κατά του Ισραήλ, το οποίο -όπως ισχυρίστηκε- ωθεί την αμερικανική κυβέρνηση προς τη σύγκρουση.

Ο Τραμπ, ο οποίος είχε επιλέξει τον Κεντ για τη συγκεκριμένη θέση, επιχείρησε να ισορροπήσει ανάμεσα στην προσωπική του εκτίμηση και την πολιτική του διαφωνία, σημειώνοντας ότι «πάντα τον θεωρούσε καλό άνθρωπο». Ωστόσο, κατέστησε σαφές ότι διαφωνεί πλήρως με τις εκτιμήσεις του για το Ιράν, επιμένοντας ότι η αποχώρησή του ήταν αναγκαία.

«Το Ιράν ήταν απειλή», δήλωσε ο πρόεδρος, προσθέτοντας ότι «κάθε χώρα αντιλαμβανόταν πόσο μεγάλη απειλή ήταν το Ιράν», υπογραμμίζοντας έτσι τη γραμμή της κυβέρνησής του για την αντιμετώπιση της Τεχεράνης.

Ντόναλντ Τραμπ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

