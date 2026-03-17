Παραιτήθηκε κορυφαίος αξιωματούχος του Τραμπ: “Ξεκινήσαμε τον πόλεμο επειδή μας πίεσε το Ισραήλ”

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο επιτελείο του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, καθώς φαίνεται ότι ο πόλεμος ΗΠΑ – Ισραήλ εναντίον του Ιράν έχει προκαλέσει την πρώτη μεγάλη «απώλεια» σε αμερικανικό έδαφος.

Ειδικότερα, ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, Τζόζεφ Κεντ, παραιτήθηκε σήμερα (17.03.2026) λόγω του πολέμου που ξεκίνησαν ΗΠΑ και το Ισραήλ ενάντια στο Ιράν, με επιστολή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο ίδιος μάλιστα δημοσίευσε την σχετική επιστολή στα social media, με την οποία εξηγεί τους λόγους παραίτησής του, τονίζοντας πως «το Ιράν δεν αποτελεί άμεση απειλή για το έθνος μας».

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Τζόζεφ Κεντ:

«Δεν μπορώ με καθαρή συνείδηση ​​να υποστηρίξω τον συνεχιζόμενο πόλεμο στο Ιράν. Το Ιράν δεν αποτελούσε άμεση απειλή για το έθνος μας και είναι σαφές ότι ξεκινήσαμε αυτόν τον πόλεμο λόγω πιέσεων από το Ισραήλ και το ισχυρό αμερικανικό λόμπι του.

Στις αρχές αυτής της διακυβέρνησης, υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και ισχυρά μέλη των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης ανέπτυξαν μια εκστρατεία παραπληροφόρησης που υπονόμευσε πλήρως την πλατφόρμα – κίνημα “Η Αμερική Πρώτα” και έσπειρε φιλοπολεμικά αισθήματα για να ενθαρρύνει έναν πόλεμο με το Ιράν.

Αυτός ο θάλαμος ηχούς χρησιμοποιήθηκε για να σας ξεγελάσει ώστε να πιστέψετε ότι το Ιράν αποτελούσε άμεση απειλή για τις Ηνωμένες Πολιτείες και ότι αν χτυπούσατε τώρα, υπήρχε ένας σαφής δρόμος προς μια γρήγορη νίκη. Αυτό ήταν ένα ψέμα και είναι η ίδια τακτική που χρησιμοποίησαν οι Ισραηλινοί για να μας σύρουν στον καταστροφικό πόλεμο του Ιράκ που κόστισε στο έθνος μας τη ζωή χιλιάδων από τους καλύτερους άνδρες και γυναίκες μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε ξανά αυτό το λάθος».