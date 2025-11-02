Τραμπ για Ταϊβάν: Ο Σι με διαβεβαίωσε ότι η Κίνα “δεν θα κάνει τίποτα” όσο είμαι πρόεδρος

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Κυριακή ότι ο Κινέζος ομόλογός του Σι Τζινπίνγκ τον διαβεβαίωσε ότι το Πεκίνο δεν θα προβεί σε “καμία ενέργεια” προς την επίτευξη του μακροπρόθεσμου στόχου του για την ενοποίηση της Ταϊβάν με την ηπειρωτική Κίνα, όσο ο Ρεπουμπλικανός ηγέτης βρίσκεται στην εξουσία.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι το επίμαχο ζήτημα της Ταϊβάν δεν τέθηκε κατά τη διάρκεια των συνομιλιών του με τον Σι την Πέμπτη στη Νότια Κορέα, οι οποίες επικεντρώθηκαν κυρίως στις εμπορικές εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας. Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε τη βεβαιότητά του ότι η Κίνα δεν θα προβεί σε ενέργειες κατά της Ταϊβάν, όσο αυτός βρίσκεται στην εξουσία.

“Έχει δηλώσει ανοιχτά, και οι συνεργάτες του έχουν δηλώσει ανοιχτά σε συναντήσεις, ότι “δεν θα κάνουμε τίποτα όσο ο πρόεδρος Τραμπ είναι πρόεδρος”, επειδή γνωρίζουν τις συνέπειες”, δήλωσε ο Τραμπ σε συνέντευξη στο CBS που μεταδόθηκε την Κυριακή.

Οι Αμερικανοί αξιωματούχοι ανησυχούν εδώ και καιρό για την πιθανότητα η Κίνα να επιτεθεί στην Ταϊβάν, αυτόνομη δημοκρατία που το Πεκίνο διεκδικεί ως μέρος της επικράτειάς του.

Ο Νόμος για τις Σχέσεις με την Ταϊβάν του 1979, ο οποίος διέπει τις σχέσεις των ΗΠΑ με το νησί, δεν απαιτεί από τις ΗΠΑ να παρέμβουν στρατιωτικά σε περίπτωση εισβολής της Κίνας, αλλά καθιστά πολιτική των ΗΠΑ να διασφαλίζουν ότι η Ταϊβάν διαθέτει τους πόρους για να υπερασπιστεί τον εαυτό της και να αποτρέψει οποιαδήποτε μονομερή αλλαγή του καθεστώτος της από το Πεκίνο.

Όταν ρωτήθηκε αν θα διέταζε τις αμερικανικές δυνάμεις να υπερασπιστούν την Ταϊβάν σε περίπτωση επίθεσης από την Κίνα, ο Τραμπ απέφυγε να απαντήσει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, τόσο υπό Ρεπουμπλικανικές όσο και Δημοκρατικές κυβερνήσεις, έχουν διατηρήσει μια πολιτική “στρατηγικής αμφισημίας” όσον αφορά στην Ταϊβάν, προσπαθώντας να μην αποκαλύψουν τις προθέσεις τους σχετικά με το αν οι ΗΠΑ θα βοηθούσαν τη χώρα αυτή σε ένα τέτοιο σενάριο.

“Θα το μάθετε αν συμβεί, και εκείνος καταλαβαίνει την απάντηση σε κάτι τέτοιο”, είπε ο Τραμπ αναφερόμενος στον Σι.

Πηγή: capital.gr