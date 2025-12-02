Τραμπ για κατάσταση στην Ουκρανία: Χάος που είναι δύσκολο να επιλυθεί

Απαισιόδοξος αναφορικά με το τέλος του πολέμου στην Ουκρανία εμφανίστηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, την ώρα που οι απεσταλμένοι του συνομιλούν με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στους δημοσιογράφους πριν από τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου στην Ουάσινγκτον για τον πόλεμο στην Ουκρανία και σχεδόν παράλληλα με τη συνάντηση των απεσταλμένων του στη Ρωσία με τον Βλαντιμίρ Πούτιν.

Μάλιστα χαρακτήρισε τον πόλεμο στην Ουκρανία «χάος» και δύσκολο να επιλυθεί.

Σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο Τραμπ δήλωσε: «Προσπαθούμε να το επιλύσουμε. Έχω επιλύσει οκτώ πολέμους. Αυτός θα είναι ο ένατος, και οι άνθρωποι μας βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Ρωσία για να δουν αν μπορούμε να το λύσουμε.

«Δεν είναι εύκολη κατάσταση, σας το λέω. Τι χάος».

Tην ίδια στιγμή ο Ρώσος πρόεδρος Βαντίμιρ Πούτιν συνάντησε τους απεσταλμένους των ΗΠΑ Στηβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ στον Κρεμλίνο σήμερα.

Ο σύμβουλός του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ και ο απεσταλμένος Κιρίλ Ντμίτριεφ ήσαν επίσης στην συνάντηση. Παρόντες ήταν επίσης και οι διερμηνείς.

Στην αρχή της συνάντησης, παρόντων των δημοσιογράφων, ο Πούτιν δήλωσε ότι χαίρεται που βλέπει τον Γουίτκοφ και τον Κούσνερ, και επισήμανε ότι πριν αρχίσει η συνάντηση πρόλαβαν να κάνουν ένα περίπατο στην Μόσχα.

«Ναι κάναμε έναν καλό, ευχάριστο περίπατο στην πόλη» είπε ο Γουίτκοφ.

«Οι αρχές της Μόσχας δικαίως υπερηφανεύονται με όσα έκαναν για την ανάπτυξη της πρωτεύουσας το τελευταίο διάστημα. Ελπίζω να μπορέσατε να τα δείτε» τόνισε ο Πούτιν.

«Είναι μια υπέροχη πόλη», είπε ο Γουίτκοφ στον Πούτιν αφού νωρίτερα έκανε μια βόλτα με τον Κούσνερ και τον απεσταλμένο του Ρώσου ηγέτη, Κιρίλ Ντμιτρίεφ, στην Κόκκινη Πλατεία κοντά στο μαυσωλείο του ιδρυτή του σοβιετικού κράτους Βλαντίμιρ Λένιν.

Αυτή είναι η έκτη φόρα που επισκέπτεται εφέτος ο Γουίτκοφ τη Ρωσία.

Αισιόδοξος ο Ζελένσκι για επιτάχυνση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι από την πλευρά του, ο οποίος βρίσκεται σε επίσημη επίσκεψη στην Ιρλανδία, δήλωσε σε εκδήλωση στο Δουβλίνο ότι η ταχύτητα των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων – και το ενδιαφέρον των ΗΠΑ για τις διαπραγματεύσεις – του έδωσαν λόγο για αισιοδοξία.

Συγκεκριμένα ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε σήμερα ότι έχει κάποια αισιοδοξία σε σχέση με τις ειρηνευτικές προσπάθειες λόγω της ταχύτητας της διαδικασίας και του ενδιαφέροντος των Ηνωμένων Πολιτειών για την εξεύρεση λύσης.

«Υπήρχε λίγη αισιοδοξία στα λεγόμενα μου λόγω της ταχύτητας των διαπραγματεύσεων και από την αμερικανική πλευρά, λόγω τους ενδιαφέροντος της γι αυτές. Έδειξε ότι η Αμερική δεν αποσύρεται τώρα από κανένα είδος διπλωματικού διαλόγου και αυτό είναι καλό», δήλωσε ο Ζελένσκι σε εκδήλωση κατά την διάρκεια της επίσκεψης του στο Δουβλίνο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ερωτηθείς αν φοβάται μήπως οι Ηνωμένες Πολιτείες χάσουν το ενδιαφέρον τους για την διαδικασία, απάντησε ‘ναι φοβάμαι’. Υποστήριξε επίσης ότι στόχος της Ρωσίας είναι να απεμπλακούν οι ΗΠΑ από την σχέση τους με την Ουκρανία.